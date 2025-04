Czasami chyba każdy z nas ma dość swoich sąsiadów. Zwłaszcza mieszkańcy bloków i kamienic, w których ściany zdają się być z papieru, a hałasy zza ściany bywają naprawdę uciążliwe. I chociaż marzymy tylko o spokoju i ciszy, musimy liczyć się z warunkami, jakie panują na osiedlach. Nie wszystko bowiem da się przewidzieć i czasami trzeba po ludzku zrozumieć innych.

A kiedy w grę wchodzą dzieci, zamęt to po prostu naturalna część ich życia i nie da się ich „wyciszyć” na 24 godziny. Zdarzają się krzyki, głośne zabawy, czy tupot nóżek, który może dawać się we znaki sąsiadom z dołu. Jednak to tylko dzieci i dopóki nie zakłócają ciszy nocnej i miru domowego, można im wybaczyć.

Osiedle tylko dla bezdzietnych na Śląsku

Okazuje się jednak, że nie wszyscy podchodzą do tego w ten sposób. W sieci zawrzało po propozycji firmy Ekotektura, która projektuje osiedle domków jednorodzinnych... tylko dla dorosłych. I może ta informacja nie wypłynęłaby na forum publicznym, gdyby nie dociekliwi internauci.

Osiedle ma powstać na Śląsku, jednak jego dokładna lokalizacja nie jest jeszcze podana. Ma liczyć sobie zaledwie kilka nowoczesnych domków jednorodzinnych. Internauci od razu zauważyli jeden szczegół, a mianowicie brak ogrodzeń wokół poszczególnych posesji. Zauważyli, że rozwiązanie to może nie być szczególnie wygodne, kiedy do naszych okien zaczną pukać ciekawskie dzieci sąsiadów. Wtedy też firma Ekotektura zdradziła, że osiedle jest tworzone wyłącznie dla dorosłych singli lub par. Bez dzieci.

Inwestor nie przewiduje obecności dzieci. Tylko dorośli/pary. Taki model biznesowy - napisał przedstawiciel firmy na ich koncie na Facebooku

W odpowiedziach aż zawrzało. Komentujący podzielili się na dwa obozy: popierających pomysł Ekotektury i zdecydowanie nie zgadzających się z ich wizją. Pierwsi przekonują, że inwestor ma prawo określić, do kogo dokładnie kieruje swój projekt i może wybrać, komu wynajmie swoje mieszkania. W końcu to on za nie płaci.

Za jakiś czas szczęśliwcy będą mogli zamieszkać w jednym z tych pięknych domków na mini osiedlu. Projekt jest dość...

Opublikowany przez Ekotektura Czwartek, 25 marca 2021

Drudzy uważają, że to jawna dyskryminacja rodzin z dziećmi oraz że nie każdą sytuację życiową da się przewidzieć i czasami „z tych par powstają dzieci”. A jakie jest wasze zdanie? Bezdzietne osiedle to dobry pomysł?

