Przemysł kosmetyczny oferuje nam szeroki wybór prepratów z dodatkiem olejków. Nowoczesne formuły sprawiają, że specyfiki te nie są tłuste i się nie kleją. Są przeznaczone do pielęgnacji skóry i włosów. Możesz także kupić czyste oleje (np. w sklepach ze zdrową żywnością, w internecie) i użyć ich do pielęgnacji w domu. Możesz stosować je do demakijażu lub nakładać jak serum. Gdy kupisz taki olej, pamiętaj, by nie przelewać go z ciemnego szkła do zwykłej butelki. Poddany działaniu światła, straci swoje właściwości.

Kokosowy

Otrzymuje się go z kopry, miąższu orzechów palmy kokosowej. Zawiera kwasy tłuszczowe i witaminę E.

Zawiera kwasy tłuszczowe i witaminę E. Olej świetnie nawilża, nawet delikatną skórę pod oczami. Pod każde oko nałóż ilość oleju wielkości ziarnka grochu.

W wersji nierafinowanej, extra virgine jest antybakteryjny. Jeśli twoja skóra jest podrażniona, sucha lub ma niedoskonałości, spróbuj stosować kurację z oleju kokosowego zamiast kremu na noc. Posmaruj nim twarz 30 minut przed snem.

Z awokado

Wytłacza się go z miąszu rośliny.

Zawiera witaminy A, D, E, B, lecytynę. Pobudza odnowę kolagenu, dzięki czemu skóra dłużej pozostaje elastyczna. Jest idealny do skóry dojrzałej, przesuszonej.

Ma w składzie także skwalen (podobnie jak olej rekina) o właściwościach przeciwzapalnych. Jest więc skutecznym ratunkiem dla osób z podrażnieniami skóry, łuszczycą (łagodzi pieczenie i swędzenie.

Z opuncji figowej

Zawiera cenne kwasy tłuszczowe, fitosterole, witaminę E.

Wykazuje silne działanie przeciwzmarszczkowe, poprawia napięcie, koloryt i nawilżenie skóry przesuszonej i odwodnionej.

