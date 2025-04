Olejki do demakijażu to kosmetyki, które zdobywają coraz większą popularność. Mimo że na pierwszy rzut oka mycie twarzy olejkiem wydaje się absurdalne, to ten kosmetyk znakomicie usuwa wszystkie zanieczyszczenia. Mało tego, jest znacznie łagodniejszy niż żele, pianki, mleczka i płyny micelarne.

Czy warto używać olejku do demakijażu?

Oczyszczanie twarzy olejkami może wydawać się absurdalne. Jednak nabiera to sensu, gdy przypomnisz sobie lekcje chemii i zasadę, że tłuszcz rozpuszcza tłuszcz. A to przecież doskonale przekłada się na naszą twarz!

Cząsteczki jednego rodzaju tłuszczu (olejku do demakijażu lub mycia twarz), mieszają się z cząsteczkami innego tłuszczu (zanieczyszczeń i brudu zgromadzonego na skórze) i bez problemu zostają z niej usunięte.

Należy pamiętać, że olejki są produktami, które nie uszkadzając bariery hydrolipidowej. Niestety tradycyjne żele, pianki czy toniki są agresywnymi detergentami, które pozbawiają nas naturalnej warstwy ochronnej - nawet sebum. Pozbawiona go skóra jest podrażniona i przesuszona, aby się przed tym bronić, zaczyna produkować go jeszcze więcej. W efekcie zaczynają pojawiać się znienawidzone zaskórniki, a ty zaczynasz działać jeszcze silniejszymi detergentami. To błędne koło!

Gdy zaczniesz oczyszczać twarz olejkami, problemy ze skórą najprawdopodobniej znikną. Jednak musisz uzbroić się w cierpliwość i dać im czas. Po ok. 3-4 tygodniach zauważysz, że twoja skóra jest gładsza, doskonale nawilżona, a zaskórników jest znacznie mniej. Gwarantujemy, że nie będziecie chciały się z rozstać!

Dla kogo jest olejek do demakijażu?

Olejki do demakijażu z użyciem wody, to kosmetyki nowej generacji, które są znacznie delikatniejsze niż tradycyjne żele. Nie wysuszają, nie podrażniają i nie niszczą bariery hydrolipidowej.

Ten kosmetyk doskonale sprawdzi się u osób ze skórą suchą i wrażliwą. Zapewni jej uczucie komfortu i nawilżenia. Mogą ich używać również posiadaczki cery tłustej i mieszanej, ale po jego zastosowaniu powinny przemyć twarz tonikiem.

Zanim użyjesz kosmetyku, dokładnie przeczytaj instrukcję. Niektóre olejki należy nakładać na skórę suchą, a nie inne na wilgotną.

