Wartości oliwy extra vergine

Napis "extra virgin" lub "extra vergine" oznacza dosłownie "oliwa naturalna". Oliwa extra vergine jest otrzymywana poprzez tłoczenie oliwek na zimno. Jest to najwartościowszy sposób pozyskiwania oleju, ponieważ nie poddaje się ich żadnym procesom chemicznym. Nie wolno także dodawać konserwantów ani domieszek, a do jej wytworzenia wykorzystuje się wyłącznie świeże oliwki.

Oliwa extra vergine pochodzi z pierwszego tłoczenia oliwek na zimno (w temperaturze pokojowej, poniżej 27°C).

Oliwa extra vergine wyróżnia się stosunkowo niską kwasowością – do 0,8%. Nie posiada żadnych wad organoleptycznych.

Cechy oliwy extra vergine

Oliwa mętnieje w temperaturze 15 °C i niższej, jest to zupełnie normalny proces, który odwraca się po podniesieniu temperatury przechowywania oleju. Oliwa (nie tylko extra vergine) jest wrażliwa na światło, dlatego powinna być dystrybuowana i przechowywana w butelkach oraz słoikach z ciemnego szkła. Po otwarciu należy spożyć ją w ciągu maksymalnie 10 miesięcy.

Niektórzy producenci oliwy umieszczają na etykiecie napis "nie zawiera cholesterolu". Jest to dopisek, który może wprowadzać konsumenta w błąd sugerując, że produkt ten jest lepszy od innych, gdy tymczasem żaden olej roślinny nie zawiera cholesterolu.

Oliwa extra vergine jest droższa od innych rodzajów oliwy, ponieważ może być pozyskana tylko podczas pierwszego wyciskania miąższu oliwek, bez użycia chemikaliów poprawiających wydajność ekstrakcji.

Skąd pochodzi najlepsza oliwa z oliwek?

Optymalna temperatura do dojrzewania oliwek to 25 °C. Taką średnią temperaturę utrzymują Włochy, Grecja czy Hiszpania, dlatego to właśnie te kraje zasłynęły z eksportu oliwy extra vergine. Trzeba jednak wiedzieć, że wśród włoskich czy hiszpańskich producentów oliwy występują nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy fałszują skład oliwy określając ją jako extra vergine, podczas gdy nie pochodzi ona z pierwszego tłoczenia na zimno lub jest mieszanką kilku rodzajów tańszych olejów.

Z historii znamy przypadek, kiedy w 1981 roku w Hiszpanii, w wyniku spożycia oliwy zanieczyszczonej aniliną zmarło około 700 osób.

