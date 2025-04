Decyzja rządu o powrocie do nauki stacjonarnej od września spotkała się z falą krytyki. Teraz sytuacja w szkołach wygląda podobnie jak w poprzednim semestrze, a przed uczniami jest najdłuższa przerwa zimowa w historii, nasuwa się pytanie - czy i tym razem wszystkie roczniki spotkają się na korytarzach jednego dnia?

Póki co nie ma jeszcze oficjalnych ustaleń, jednak podczas wczorajszej konferencji prasowej w Białymstoku były szef MEN i obecny wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski zdradził, że najprawdopodobniej nie zostanie popełniony ten sam błąd, który bez wątpienia przyczynił się do ogromnego skoku zakażeń, z którym borykamy się do teraz.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Według słów wiceministra edukacji, tym razem powrót do szkół będzie odbywał się stopniowo i zupełnie w innej kolejności. Najpierw wrócą uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych, maturzyści oraz ósmoklasiści. Pozostałe dzieci będą mogły wrócić dopiero wtedy, gdy liczba zakażeń spadnie do odpowiedniego poziomu.

Podczas powrotu dzieci do szkół nie bez znaczenia będzie też szczepionki na koronawirusa, o których Dariusz Piontkowski także wspomniał podczas konferencji. Ta do Polski ma trafić już w połowie stycznia, a dopiero po tym, kiedy zacznie być stosowana, uczniowie będą mogli kontynuować naukę stacjonarną w szkołach.

Taka decyzja w sprawie ferii nie budzi entuzjazmu w branży turystycznej, ale w tej chwili największym problemem, przed którym Polska stoi, to jest zwalczenie epidemii, ograniczenie liczby zachorowań. Tak, aby doczekać do możliwości zastosowania szczepionki, która pozwoli nam tę epidemię ostatecznie zwalczyć, a według wstępnych informacji około połowy stycznia pierwsze partie szczepionki powinny trafić do Polski - powiedział Dariusz Piontkowski.

W tym roku szkolnym ferie świąteczno-zimowe będą trwały prawie 4 tygodnie i będą odbywać się w jednym terminie. Spotkało się to z ogromną dezaprobatą nie tylko wśród rodziców, ale przede wszystkim przedsiębiorców.

