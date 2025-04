Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczne święta są okazją nie tylko do spotkania się z rodziną, ale też do rozsiewania koronawirusa. Wciąż wielu pacjentów przechodzi chorobę bezobjawowo, a wielu objawy lekceważy, biorąc je za cięższe przeziębienie lub grypę.

Rząd już od tygodnia apeluje, by zachować rozwagę podczas okresu świątecznego i ograniczyć wyjazdy do minimum. W zeszłą sobotę mówił o tym premier Morawiecki, dołączył do niego również wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zakaz wyjazdu do rodziny na święta?

Pierwszym krokiem w stronę ograniczenia przemieszania się ludności pod koniec grudnia jest planowane wprowadzenie zakazu spotkań powyżej 5 osób. To rozporządzenie jest jednak nieco kłopotliwe, ponieważ już teraz wiele osób zapowiada, że nie zamierza przestrzegać obostrzeń i przy stole planuje przyjąć nawet kilkunastu gości.

Policja i sanepid nie będą kontrolować wigilijnych kolacji, jednak w przypadku donosu od życzliwego sąsiada biesiadnicy będą musieli liczyć się z karą o wysokości nawet 30 tysięcy złotych. To jednak nie koniec obostrzeń, które szykuje rząd.

Coraz bardziej możliwy jest zakaz przemieszczania się, który będzie obowiązywał podczas świąt. Jak zdradził Waldemar Kraska na antenie TVP, trwają już rozmowy nad odpowiednim rozporządzeniem. Rząd chce, by strumień odwiedzających się rodzin był jak najmniejszy. Póki co szczegóły nie są znane, ale najprawdopodobniej ostateczne brzmienie obostrzeń poznamy w połowie grudnia.

W tej chwili jest w konsultacjach projekt rozporządzenia, w którym chcemy ograniczyć przemieszczanie się osób w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jaki będzie końcowy efekt tych konsultacji i jak to rozporządzenie będzie wyglądało, przekonamy się niedługo - powiedział wiceminister zdrowia w TVP.

Niewykluczone, że zakaz przemieszczania się będzie obowiązywał także w sylwestra, a nawet w ferie zimowe - w tym roku nie służą one tylko odpoczynkowi między semestrami nauki, ale przede wszystkim mają zapobiec trzeciej fali koronawirusa, która zbiegłaby się z sezonem grypowym w lutym.

