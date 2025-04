Garnki ze stali chromo-niklowej

Wytrzymałe, nietoksyczne, łatwe w konserwacji. I co najważniejsze, prawie nie sposób przypalić przyrządzanego w nich jedzenia. Te, najnowszej generacji mają dno zbudowane z kilku warstw (nawet dziesięciu). Rozgrzewa się ono równomiernie i długo jest gorące. Po zdjęciu z palnika jeszcze przez 15 minut utrzymuje taką samą temperaturę, cena od 90 zł.

Reklama

Teflonowe

Jeszcze do niedawna teflonowa powłoka zarezerwowana była tylko dla patelni. Dziś pokrywa się nią także wnętrze naczyń. Teflon jest odporny na wysokie temperatury. Nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne z jedzeniem. Nie należy tylko zostawiać pustych garnków na ogniu lub rozgrzanej płycie, bo teflonowi szkodzi zbyt wysoka temperatura, cena od 70 zł.

Z powłoką tytanową

Robi się ją ze stopów metali i tytanu. Jest o wiele trwalsza od powłoki teflonowej, praktycznie, nie do zdarcia. Nic do niej nie przywiera, nie wchodzi w reakcje z potrawami. Garnki z tą powłoką są stosunkowo lekkie. Jedyną ich wadą jest wysoka cena (od 200 zł).



Granitowe

Wytrzymałe, trudno je zarysować, można w nich gotować bez tłuszczu, bo potrawy nie przywierają. Nie należy ich przegrzewać, cena od 70 zł.

Z powłoką ceramiczną

Powłoka powstaje z minerałów i gliny wypalanych w bardzo wysokiej temperaturze (1250 stopni C). To sprawia, że jest bardzo mocna i należy do najbardziej wytrzymałych. W dodatku ekologiczna, bo wytwarza się ją z naturalnych surowców. Nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne z żywnością. Szybko się nagrzewa i świetnie przewodzi ciepło, cena od 60 zł.

Reklama

Małgorzata Świgoń