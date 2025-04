1. Ze stali nierdzewnej

Naczynia ze stali nierdzewnej są dość łatwe do czyszczenia. Trzeba jednak unikać głębokiego zarysowania. Przypalenia zalej octem. Pozostaw na 12 godzin. Możesz użyć zmywaka z dodatkiem miedzi. Bardzo skutecznie czyści bez rysowania powierzchni!

Reklama

2. Z aluminium

W miarę używania metal ten traci połysk i pokrywa się ciemnym nalotem. Najlepiej myj go wodą z płynem do mycia naczyń, od czasu do czasu zagotuj wodę z octem. W sklepach jest kilka środków przeznaczonych do czyszczenia aluminium.

3. Z powłoką ceramiczną

Przede wszystkim nie wolno wlewać wody do rozgrzanego naczynia. Trzeba poczekać aż ostygnie i dopiero czyścić. Najlepiej myć w ciepłej wodzie z detergentem. Sprawdzą się łagodne płyny do mycia naczyń. Warto polecić te na bazie sody!

4. Z powłoką teflonową

Nowoczesne garnki mają powłokę odporną na zarysowania. Starsze modele dużo łatwiej uszkodzić. Gdy teflon zaczyna się lepić przetrzyj go spirytusem salicylowym. Możesz użyć zmywaka do teflonu. Nie rysuje powierzchni. Nadaje się także do mycia szkła, porcelany.

5. Żaroodporny ze szkła

Szorowanie jest trudne i może porysować szkło. Włóż do naczynia kilka tabletek Alka Selzer (stosuje się je na ból głowy) i zalej wodą Możesz wyczyścić sodą. Ze środków gotowych użyj płynu do czyszczenia zatłuszczonych powierzchni. Usuwa on trudne zabrudzenia, a jednocześnie nie rysuje i nie niszczy powierzchni.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika domowego"

Reklama

Zobacz też kilka przepisów na święta:

Grzybowa zabielana - przepis Ani Starmach

Pierogi z makiem - przepis

Schab z owocami - przepis

Sałatka z buraków - przepis video

Jak zrobić pieguska?

Piernik - przepis Ani Starmach

Sernik wiedeński - przepis

Paszteciki z kapustą i grzybami - przepis

Jak zrobić blok orzechowy?