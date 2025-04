Kuchenki gazowe są wyposażone w elektryczne zapalniki. Dzięki temu nie potrzebujemy zapałek. Zdarza się jednak, że po przekręceniu pokrętła nie działają.

Uszkodzony zapalnik czasem wcale nie daje iskry. Bywa też, że iskra jest, ale nie zapala się automatycznie i trzeba go uruchomić zapałką lub zapalniczką. Co robić, gdy palnik nie działa?

Co robić, gdy palnik nie daje iskry?

W pierwszym przypadku, gdy słychać kliknięcie i nie ma iskry, może to oznaczać, że końcówka iskrownika jest brudna. Należy więc ją wyczyścić. Najlepiej zrobić to wilgotną (ale nie ociekającą wodą!) małą szczoteczką z odrobiną płynu do naczyń i wytrzeć do sucha ściereczką. Można też spróbować delikatnie przetrzeć papierem ściernym.

Co robić, gdy płomień się nie zapala pomimo iskry?

Jeśli płomień nie zapala się mimo obecności iskry, najpierw należy wyczyścić palniki. Po zdemontowaniu szorujemy je wilgotnym zmywakiem gąbkowym i odtłuszczającym płynem

lub mleczkiem czyszczącym.

Gdy wyczyszczony palnik nadal nie działa, najlepiej poprosić o pomoc gazownika z uprawnieniami.

Na podstawie artykułu Barbary Lasoty z "Pani domu"

