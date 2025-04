Z powodu wyjątkowo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju i skoku dziennej liczby zakażeń koronawirusem wszystkie szkoły wróciły do nauki zdalnej. Nie każdy pedagog był na to przygotowany i nie zawsze ma warunki ku temu, by prowadzić swoje zajęcia w odpowiedni sposób. Rząd postanowił przyjść im z pomocą.

Bon 500 zł dla nauczycieli na pracy zdalnej

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas jednej z konferencji prasowych, że rząd wprowadzi bon dla nauczycieli, który będą mogli wydać na akcesoria związane z pracą zdalną. Ile otrzymają? Dofinansowanie będzie wynosić 500 zł i będzie wypłacane jednorazowo po okazaniu imiennego dowodu zakupu pomocy naukowych.

Wsparcie finansowe dotyczy nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wnioski o bon 500+ należy składać do dyrektora placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony. Jeśli pracuje on w kilku z nich, wnioski składa do tego dyrektora, u którego rozpoczął pracę wcześniej. Dokładne wytyczne dotyczące tego, kto może, a kto nie może, skorzystać z bonu znajdziemy na stronie gov.pl.

Zasady dotyczące bonu 500+ dla nauczycieli

Dla kogo? Dla niemal wszystkich nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dla niemal wszystkich nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Ile wynosi? 500 złotych

500 złotych Kiedy można wykorzystać? Na zakupy od 1 września do 7 grudnia

Na zakupy od 1 września do 7 grudnia Kiedy będzie wypłacone? Najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku

Najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku Na jakie wydatki? Na zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania, np. komputerów, kamer internetowych, słuchawek itp.

Na zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania, np. komputerów, kamer internetowych, słuchawek itp. Jak otrzymać? Do składanego wniosku o bon trzeba dołączyć imienny dowód zakupu. Wnioski można składać do 7 grudnia.

