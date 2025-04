Przyszłość jest zagadką



Archiwizacja naszych pamiątek rodzinnych oraz innych danych, choć wydaje się prosta, w istocie wcale taka nie jest. Większość współczesnych nośników danych łatwo zniszczyć. Szkodzi im wysoka temperatura, wilgoć, wstrząsy, uderzenia, w dodatku mają określoną trwałość (na ogół mają szansę przetrwać ok. 20 lat). Ich prawidłowe funkcjonowanie kiedyś się kończy. Przewidziane są na ok. 10 tysięcy cykli zapisu i kopiowania, a to wcale nie jest dużo. Jeśli są długo nieużywane, jeszcze szybciej mogą stracić swoją zawartość. Co więc wybrać? Na to pytanie także nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Nie wiadomo bowiem do końca, w jakim tempie i w jakim kierunku rozwiną się technologie, które dotyczą sfery archiwizowania. Jeszcze do niedawna używaliśmy dyskietek, a dziś już mało kto je pamięta. Podobnie jest z płytami. Jeśli nie były bardzo dobrej jakości, to nagrane dane mogą zniknąć nawet po kilku miesiącach. Wprawdzie wynaleziono tzw. kamienne płyty, które, jak zapewnia producent wytrwają ponad 1000 lat (!), ale wkrótce może już nie być sprzętu, na którym da się je odtworzyć. Nowoczesne laptopty nie mają już boewiem kieszeni na płyty, a jedynie wejścia USB, do których można włożyć pendrive. Naukowcy prowadzą intensywne badania i z pewnością, wcześniej czy później, coś wymyślą. Trwają prace nad technologią 5D, która stwarza możliwość zapisu na szkle. Trwałość takich nośników przyszłości obliczana jest na 13 miliardów lat. Póki co, specjaliści radzą, by co kilka lat przegrywać swoje dane na kolejne nośniki, które się pojawiają.



Pendrive

To obecnie chyba najbardziej popularny zewnętrzny nośnik danych. Wygodny, niewielki, poręczny. Może mieć zabawny kształt. Przy jego wyborze zwróć uwagę na pojemność. Obecnie na rynku są dostępne zarówno urządzenia o pojemności 1 GB, jak i 512 GB, choć te ostatnie mają wyższą cenę. Pendrive przechowa dane (zdjęcia, filmy, muzykę) przez ok. 10 lat.

Rada. Zwróć uwagę na obudowę. Jeśli jest mocna (np. z aluminium) i wodoodporna, urządzenie trudno będzie uszkodzić. Warto wiedzieć, że niektóre modele maja wbudowany program antywirusowy, który zabezpiecza przed zainfekowaniem nawet, gdy podłączymy się do obcego komputera. Cena: od 19 zł



Płyta

Są różne rodzaje płyt: CD-RW, DVD, Blue-Ray. Te ostatnie mieszczą najwięcej danych, bo 25 GB, najczęściej wykorzystuje się je do przechowywania filmów. Ich trwałość wynosi najwyżej 10 lat. Kilka lat temu pojawiły się tzw. kamienne płyty M-DISC. Dane zapisywane są na warstwie materiału podobnego do kamienia (z domieszką granitu), co wpływa na ich niezwykłą odporność i niezawodność. Mogą przetrwać nawet 1000 lat!

Rada. Najlepiej zamówić usługę przegrania naszych zdjęć czy filmów na kamienną płytę w wyspecjalizowanym punkcie, który się tym zajmuje. Będziemy mieć pewność, że fachowiec zrobi to dobrze. Cena: płyty od 12 zł za szt., usługi od 30 zł



Karta Pamięci

W zależności od rodzaju sprzętu, z którymi mają współpracować karty dostępnych jest wiele rodzajów, np. SD/SDHC/SDXC – stosowane najczęściej w aparatach i kamerach cyfrowych, microSD/micro SDHC/microSDXC – używane w smarfonach i tabletach, oraz CompactFlash – przeznaczone do aparatów cyfrowych. Pojemność kart wynosi od 2 GB DO 2 TB (terabajtów).

Rada. Lepiej używać kilku kart o mniejszej pojemności niż jednej, bardzo pojemnej. W razie awarii jednej karty, nie traci się wszystkich danych. Do kart przydaje się czytnik (najlepiej o wielu wejściach), urządzenie, które pomaga przenieść dane z karty np. do komputera. Cena kart: od 13 zł



Dysk zewnętrzny

Służy do przenoszenia lub magazynowania większej ilości danych. Na ogół zasilany jest z portu USB, choć są też bezprzewodowe, komunikujące się za pośrednictwem Wi-Fi. Wyróżnia się dyski HDD i nowocześniejsze SSD. Te ostatnie są znacznie szybsze, bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, ale mniej pojemne. Modele HDD mają różne pojemności, zarówno: 320 GB, jak i 3 TB. Przechowywane na nich dane mają szanse przetrwać ok. 15 lat.

Rada. Warto sprawdzić z czego i jak solidnie została wykonana obudowa. Dobrze wybrać model z czujnikiem spadania. Zapobiega uszkodzeniom w razie upadku.Cena: od 100 zł



Wirtualna chmura

Wiele firm oferuje wirtualny dysk, do określonego limitu – bezpłatnie. Gdy potrzebujesz więcej miejsca, musisz za nie zapłacić (abonament roczny lub miesięczny). Możesz przechowywać na nim dowolne informacje (zdjęcia, skany dokumentów, teksty, ulubione filmy, utwory muzyczne), a także udostępniać je innym bez względu na to, czy akurat masz przy sobie komputer z zapisanymi na nim plikami. W "chmurze" twoje archiwum jest bezpieczne, nie zniszczy go awaria sprzętu.

Rada. Instalacja jest prosta. Wystarczy otworzyć stronę usługodawcy i założyć swoje konto zabezpieczone hasłem. Po aktywacji możesz rozpocząć wgrywanie swoich plików. Cena: ok 6 zł miesięcznie



Aplikacje

To też sposób zapisywania danych w wirtualnej chmurze, ale aplikacje można też ściągnąć na smartfon czy tablet. Należą do nich m.in. Dropbox czy Dysk Google. Dzięki nim możesz mieć dostęp ze smartfona do plików (tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, zdjęć, filmów, itp.) zapisanych w twoim komputerze, wysyłać je pocztą lub zarządzać nimi w inny sposób.

Rada. Rodzicom polecamy szczególnie aplikację kidla.pl dzięki której będą mogli gromadzić zdjęcia i filmiki swoich dzieci, a także udostępniać je w każdej chwili i miejscu zaprzyjaźnionym osobom, członkom rodziny, itd., czy wymieniać się z nimi zabawnymi sytuacjami, które uwiecznili. Cena: darmowy limit

Małgorzata Świgoń