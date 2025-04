Fot. Fotolia

Kompaktowy aparat cyfrowy dla laika i profesjonalisty

Aparat kompaktowy, tzw. „zwykła cyfrówka”, jest bardzo uniwersalnym rozwiązaniem. Obecnie nawet te niedrogie oferują dobrą jakość obrazu, wystarczającą dla większości populacji. Zdecydowanym ich plusem, docenionym również przez profesjonalistów, jest rozmiar oraz waga. Większość zmieści się nawet do kieszeni. Idąc na imprezę lub na spacer zdecydowanie taka opcja się sprawdzi. Nie trzeba targać ze sobą torby ważącej kilka kilogramów z profesjonalnym sprzętem.

Kolejną zaletą jest ich uniwersalność. Zazwyczaj zakres kąta widzenia tych obiektywów jest bardzo duży, a to znaczy, że poradzimy sobie z fotografowaniem np. w małych pomieszczeniach i fotografowaniem księżyca. Kompakty wyposażone są również w różne programy typu „portret” czy „krajobraz”, co ułatwia robienie zdjęć tym mniej wtajemniczonym. Oprócz przeróżnych programów aparat wyposażony jest również w funkcję „macro”, która z pewnością ucieszy fanów fotografii makroświata. Wystarczy wcisnąć jeden guzik, aby móc robić zachwycające zdjęcia motyli lub biżuterii. Warto wspomnieć o najważniejszym atucie, jakim jest niewielka cena.

Lustrzanka cyfrowa dla zaawansowanych

Lustrzanka cyfrowa to rozwiązanie dla bardziej zaawansowanych. Posiada tryb automatycznego fotografowania, więc z powodu coraz niższych cen za zestaw – aparat (body) + obiektyw – cieszy się coraz większą popularnością. Takie rozwiązanie daje na pewno lepszą jakość zdjęć od tych, jakie oferuje aparat kompaktowy, chociażby z racji wielkości matrycy. Są to aparaty z wymienną optyką, więc wybór obiektywu jest istotny, bo to on w większości tworzy obraz.

Najbardziej uniwersalne ogniskowe obiektywów to 18-105 mm, 18- 55 mm. Czasem zestawy zawierają body + dwa obiektywy, wtedy ten zakres jest od 18-200 lub 300 mm. Takimi obiektywami możemy robić między innymi krajobrazy, portrety oraz fotografować bardzo oddalone obiekty, takie jak np. księżyc. Brakuje tu funkcji „macro”, aby wykonać takie zdjęcie trzeba kupić obiektyw do tego przeznaczony zwykle oznaczony jako „macro”, możemy również zakupić miechy, soczewki nasadkowe oraz pierścienie pośrednie.

Alternatywa dla kompaktu i lustrzanki

Kompakty i lustrzanki to tylko dwie główne grupy aparatów cyfrowych. W sklepach do wyboru mamy zdecydowanie więcej aparatów. Dla osób wahających się między zwykłym kompaktem a lustrzanką polecam kompakt z wymienną optyką lub aparat hybrydowy.

Podsumowując, kompakt jest dla osób, które mają ograniczony budżet, chcą mieć aparat zawsze przy sobie lub dopiero zaczynają przygodę z fotografią. Lustrzanka zadowoli osoby, które chcą zdjęcia lepszej jakości, wiedzą na czym polega tryb manualny lub chociaż półautomatyczny (robienie zdjęć w trybie automatycznym nie ma sensu) lub dla osób, które chcą rozwinąć pasję do fotografii.