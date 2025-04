Doniesienia o zawieszeniu programu Rodzina 500 plus, który jest realizowany od kwietnia 2016 roku, mówi się o od samego początku jego powstania. Nie ma w tym nic dziwnego - znaczna część Polaków jest przeciwna świadczeniu, które pomimo założeń nie zachęciło młodych ludzi do zakładania rodzin. Do tej pory te pogłoski zawsze jednak okazywały się fałszywe, a rząd zapewniał, że program nie zostanie wstrzymany.

W związku z kryzysem wywołanym pandemią, prognozowany koniec 500+ zaczął jednak zastanawiać coraz więcej osób - zwłaszcza, że pojawiły się kolejne świadczenia, takie jak dodatkowy zasiłek opiekuńczy, tarcza finansowa, a także 13 i 14 emerytura. Według ekonomistów zrzeszonych w organizacji Pracodawcy RP, aby na wszystkie dodatkowe zasiłki starczyło pieniędzy, musiałby wydarzyć się cud gospodarczy.

500 plus stoi pod znakiem zapytania?

Pieniądze na programy socjalne rządu PiS, miały mieć źródło przede wszystkim w uszczelnianiu podatku VAT. Jak alarmują jednak Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, ten efekt przestał już działać i poprawa ściągalności podatków nie przynosi już tyle pieniędzy, ile potrzebnych jest na pokrycie wszystkich świadczeń. Jak pisze dr Sławomir Dudek, główny ekonomista organizacji, uszczelnienie VAT przyniosło obecnie 22 miliardy złotych, podczas gdy koszt 500 plus jest aż dwukrotnie wyższy.

Z reguły wydatkowej wynika też teraz, że efekty uszczelnienia w podatku VAT to jedynie 22 mld zł. To zaledwie połowa kosztów 500 plus. Gdyby dodać tylko 13-tkę i 14-tkę, to jedna złotówka z uszczelniania VAT musiałaby się cudownie przemienić w 3 złotówki, aby sfinansować tylko podstawowe programy socjalne PIS. A gdzie tarcze finansowe lub obniżki podatków? - pisze ekonomista

Dalej ekspert tłumaczy, że od 2016 roku dochody podatkowe miały systematycznie wzrastać, by po kilku latach osiągnąć nawet 50 miliardów złotych więcej, co zgodnie z założeniem rządu miało sfinansować wszystkie programy socjalne. Tak się jednak nie stało i rządzący musieli zmniejszyć swoje oczekiwania nawet o połowę. Jak podkreśla dr Dudek, nawet jeśli do tej puli podatków doda się PIT, CIT i akcyzę, niewykluczone, że już niedługo zabraknie pieniędzy nawet na 500 plus.

Źródło: biznes.radiozet.plpracodawcyrp.pl

