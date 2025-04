Przywileje i benefity, którymi będą cieszyć się zaszczepieni, mają zachęcić Polaków do przyjęcia dawki szczepionki na COVID-19. Pomimo pandemii i nadchodzącej trzeciej fali koronawirusa, która ma nałożyć się na czas szczytu sezonu grypowego, chęć zaszczepienia się nadal wyraża mniej niż połowa Polaków.

Rząd przedstawił już pierwsze przywileje dla zaszczepionych: będzie to między innymi brak kwarantanny w przypadku z osobą zakażoną oraz przy przekraczaniu granic kraju. Osoby zaszczepione nie będą się też wliczały w limity podczas spotkań towarzyskich i nie będą musiały czekać na negatywny wynik testu, w przypadku zabiegów medycznych.

Rząd nie pozostawia wątpliwości, że przywileje opublikowane w rozporządzeniu z 21 grudnia to dopiero początek udogodnień, które miałyby zostać wprowadzone. Polska nie będzie odstawać na tle krajów europejskich, które także planują stopniowo zwiększać benefity. W Wielkiej Brytanii zaszczepieni otrzymają specjalną legitymację, a w Polsce, jak mówi szef resortu zdrowia w rozmowie z tygodnikiem „Wprost”, prawdopodobnie będzie to aplikacja z Internetowym Kontem Pacjenta, w której znajdzie się specjalny kod QR.

Zaszczepieni mają też mieć znacznie uproszczony dostęp do usług publicznych, w tym na przykład do opieki zdrowotnej. Mogą mieć dostęp do większej ilości świadczeń.

Równolegle z dyskusją o benefitach dla zaszczepionych, trwa druga - o ograniczeniu dostępu do usług dla tych, którzy szczepionki przyjąć nie chcą. Jak zdradza minister zdrowia w rozmowie z „Wprost”, w Polsce rząd ma podobne plany.

W wielu krajach toczy się dyskusja co do ograniczenia dostępu do różnych usług publicznych dla niezaszczepionych. I my to też rozważamy. Na przykład tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych

- powiedział minister zdrowia na łamach tygodnika.