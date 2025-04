Nie da się ukryć, że powrót dzieci i młodzieży do szkół we wrześniu bezpośrednio przełożył się na wzrost liczby zachorowań na koronawirusa. Aby uniknąć tej sytuacji, tym razem Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło, że dzieci będą wracać do szkół stopniowo - jako pierwsi do nauki stacjonarnej zostaną skierowani uczniowie klas początkowych, ponieważ w ich przypadku nauka przez internet jest najmniej efektywna.

Pojawiło się jednak sporo głosów, że i ten plan powrotu do nauki stacjonarnej może przyczynić się do skoku zakażeń. Nad sprawą pochyliło się także WHO. Organizacja wydała szereg zaleceń dla szkół, które mają ułatwić powrót dzieci przy jednoczesnym utrzymaniu stałej liczby zachorowań.

Nauka w trybie zmianowym, dystans i dezynfekcja

Na liście 38 zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia znalazło się kilka, które w Polsce mogą wywołać spore kontrowersje. Przede wszystkim jest to wprowadzenie trzyzmianowego trybu pracy w szkołach. Jak proponuje WHO, aby uczniowie różnych klas uczyli się rano, po południu lub wieczorem, nie mieli ze sobą kontaktu podczas przerw, mieli ustaloną kolejność wchodzenia i opuszczania budynku.

Oprócz tego WHO zaleca bezwzględne stosowanie w szkołach dystansu, dezynfekcji, nakazu noszenia maseczek w przypadku starszych uczniów i bieżącą kontrolę uczniów i nauczycieli przejawiających objawy zakażenia.

MEN zapowiadało, że dzieci wrócą do szkół już w połowie stycznia, jednak minister zdrowia Adam Niedzielski już teraz mówi, że ten termin nie będzie możliwy do zrealizowania. Jeśli jednak resort edukacji spróbuje wdrożyć zalecenia WHO, ta data przesunie się zapewne tylko nieznacznie.

Ze względu na rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia wiele osób obawia się, że aby im sprostać, dyrektorzy będą musieli przedłużyć tydzień nauki do soboty włącznie. Zalecenia WHO mają za zadania ograniczyć kontakt nie tylko między uczniami, ale także i nauczycielami.

Według doniesień Radia Eska, którego dziennikarze zapytali o naukę w soboty MEN, obecnie nie trwają prace nad wprowadzeniem nauki w kolejny dzień tygodnia.

