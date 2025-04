To, że kolonie i obozy wakacyjne w czasie pandemii koronawirusa będą wyglądać inaczej niż zwykle, jest raczej rzeczą oczywistą. By zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, rząd musiał wprowadzić specjalne ograniczenia i wytyczne, które pozwolą młodym ludziom cieszyć się z wypoczynku i jednocześnie zabezpieczą ich przed wirusem. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski ujawnił, ile polskich dzieci pojedzie na kolonie i obozy i jak będzie tam wyglądać reżim sanitarny w dobie koronawirusa.

Reklama

Ile dzieci pojedzie na kolonie i obozy w 2020 roku?

Minister podczas swojego wystąpienia 26 czerwca ujawnił, że w 2020 roku ze zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego skorzysta ok. 240 tys. dzieci i nastolatków.

Mamy około 7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów – poinformował

Oczywiście wszystkie wyjazdy dla dzieci i młodzieży muszą przestrzegać odpowiedniego reżimu sanitarnego, by móc zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo. To jednak nie wszystko. Zarówno młodzi uczestnicy kolonii, jak i ich rodzice, będą musieli spełnić odpowiednie warunki, by w ogóle zakwalifikować się do wyjazdu.

Reżim sanitarny podczas kolonii i obozów dla dzieci w 2020 roku

Zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie gov.pl, uczestnicy wypoczynku w dniu wyjazdu muszą być zdrowi. Mają to poświadczać rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice mają poświadczyć też, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

Uczestnicy wypoczynku muszą zostać przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu i z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice muszą też zaopatrzyć swoje pociechy w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

Reżim sanitarny i nowe zasady obowiązują również organizatorów wyjazdów zorganizowanych. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, w zgłoszeniu ma on obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze oraz o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:To już pewne! Minister Szumowski potwierdza, że wróci obowiązek noszenia maseczek Epidemia koronawirusa w Polsce przyspiesza? Aktualne liczby Wakacyjny bon 500 czy 1000+? Sprawdź, który ci przysługuje i jak się o niego ubiegać Do rodziców trafią kolejne pieniądze? Wysokość świadczenia będzie zależeć od liczby posiadanych dzieci