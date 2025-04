„Aż nie wiem jak skomentować. Przestają mnie już śmieszyć „umiejętności” tych Pań... skąd się biorą? I co najważniejsze po co...? By się rozreklamować??? A skutek? Dramat” – pisze na facebooku Kasia Zielińska, makijażystka.

Kasia zajmuje się wykonywaniem makijaży okolicznościowych, do sesji fotograficznych, pokazów mody, reklam. Prowadzi także warsztaty makijażu i udziela porad indywidualnych. Nie mogła uwierzyć w to co widzi na antenie porannego „Pytania na śniadanie”. Jednym słowem koszmar.

„Drogie Panie, Życzę Wam, aby Wasz wizażysta nie inspirował się makijażami z Pytania na śniadanie” – pisze z kolei makijażystka i stylistka Anna Okuniewska.

Na temat umiejętności i motywów makijaży z PnŚ po sieci krążą już legendy. Niektórzy dopatrują się w nich sylwestrowego psikusa, inni zachęty do balu przebierańców.

Bo o zaproponowanych makijażach, z którymi biedne modelki ledwo mogły poruszyć rzęsami można powiedzieć wiele, ale nie to, że nadają się do wyjścia z domu. Ani na bal ani z workiem śmieci do kontenera.

„TE WASZE MAKIJAŻE TO TOTALNA PORAŻKA, KARYKATURA WRĘCZ. TAKĄ KRZYWDĘ ROBIĄ SPECJALIŚCI ? CHYBA ZWYKLI AMATORZY. PORAŻKA, KICZ I TANDETA. CAŁY INTERNET SIĘ Z TEGO SMIEJE PO RAZ KOLEJNY”. „Co za tragiczna kosmetyczkę daliście do makijażu sylwestrowego przecież ona tak oszpecila te dziewczyny !!! Nikt nigdy by się tak nie umalowal na sylwestra z ludźmi normalnymi”. „Propozycją sylwestrową wygraliście dzisiaj internety… Brawo Wy!”

