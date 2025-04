Trendy w pielęgnacji, w dzisiejszych czasach, zmieniają się już tak samo często, jak te w makijażu. Jeszcze kilka miesięcy temu najbardziej dobroczynnym składnikiem, który potrafił uporać się dosłownie z każdym problemem, był olejek kokosowy. Dzisiaj okazuje się, że ma działanie komedogenne i pod żadnym pozorem nie wolno nakładać go na twarz. Najmodniejszym kosmetykiem do makijażu tej jesieni była matowa szminka, najlepiej w odcieniu wiśni lub bakłażana. Teraz trend jest zupełnie odwrotny - usta powinny lśnić! Zapomnijcie o tym, co było modne do tej pory i przestawcie myślenie o 180 stopni.

Najmodniejszy kolor roku 2017 to...

W naszym zestawieniu znajdziecie kosmetyki, które naszym zdaniem (i nie tylko) będą hitem nadchodzącego roku. Niektóre z nich przez wyjątkowy skład, inne przez oryginalny kolor, a inne dlatego, bo są odświeżeniem kultowych już produktów.

Oto następca Beauty Blendera!

Zaczynamy od hitu, który trafi do perfumerii już w styczniu. Znany wszystkim róż do policzków marki Benefit pojawi się w odmienionej wersji. Galifornia Girl to słoneczno-koralowa mieszanka, która świetnie pasuje do słowiańskich karnacji. Całkiem niedawno pisałyśmy też o lakierach do paznokci w sprayu. Niestety, ich cena zwalała z nóg. Jedna z polskich marek podchwyciła pomysł i wypuściła linię lakierów za niecałe 10 złotych! Nowością na polskim rynku będą również dwie kosmetyczne marki - Zoeva, której palety do makijażu i pędzle znane są już na całym świecie i Milk&Co - wegańskie produkty do pielęgnacji ciała dla kobiet i mężczyzn prosto z Australii. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej inspiracji.