Tuż przed świętami minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o nowych obostrzeniach, które rząd wprowadza od 28 grudnia. Zamknięte zostaną ponownie m.in. galerie handlowe i obowiązywać będzie narodowa kwarantanna. Ze słów ministra zdrowia wynikało również, że w sylwestrową noc będziemy objęci godziną policyjną, która miała trwać od godz. 19 do 6 rano.

Godziny policyjnej w Sylwestra nie będzie

W niedzielę 27 grudnia premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej powiedział jednak, że rząd nie wprowadza na 31 grudnia godziny policyjnej.

Była też mowa o godzinie policyjnej. My godziny policyjnej nie wdrażamy - podkreślił premier

Morawiecki przyznał bowiem, że do wprowadzenia godziny policyjnej potrzebna jest zgoda prezydenta i wprowadzenie na terenie całego kraju stanu wyjątkowego. Zdaniem rządu nie jest to jednak konieczne.

Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne. Ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie instrumenty, poza właśnie godziną policyjną - wyjaśnił

Mimo to szef Rady Ministrów prosi Polaków, by sylwestrową noc spędzić w gronie najbliższych i nie organizować tłumnych zgromadzeń. Premier apeluje też, żeby przemieszczanie się ograniczyć do możliwego minimum. Przypominamy, że obecnie limit osób, które możemy zaprosić na wspólne świętowanie przyjścia nowego roku, to 5 gości.

