Ostatnie lata udowodniły nam dość dobitnie, że w Polsce lato też potrafi być naprawdę egzotyczne. Upały mogą dawać się nam we znaki, a polskie budownictwo nie jest do końca przystosowane do ochrony mieszkańców przed tak wysokimi temperaturami.

Reklama

W związku z tym coraz więcej osób decyduje się ja montaż domowej klimatyzacji, która pozwala na odpoczynek w komforcie. Jest to jednak dość spory wydatek, bo montaż klimatyzacji kosztuje bowiem kilka tysięcy złotych.

Na szczęście pojawiła się właśnie opcja, która umożliwi nam życie w przyjemnym chłodzie. Naukowcy stworzyli najzimniejszy odcień bieli, który odbija ciepło, ale najważniejsze, że własne oddaje w kosmos. Brzmi niewiarygodnie? Jakby tego było mało, uczeni twierdzą, że pomalowanie nią dachu lub elewacji budynku da lepsze chłodzenie niż używanie klimatyzatora.

Farba zastępująca klimatyzację

Farba została opracowana na Uniwersytecie Purdue. Wiadomo, że biel odbija światło i jest świetnym kolorem na upały. Jednak tradycyjne białe farby odbijają ok. 80-90% światła. To oznacza, że zatrzymują 10-20% energii słonecznej, a to dalej jest dość dużo.

Ta farba ma tak jasny odcień, że nie tylko odbija większość padającego na nią światła, ale też wysyła promieniowanie podczerwone. Czyli nie tylko nie przyswaja ciepła do miejsca, w którym występuje, ale też oddaje ciepło poza naszą atmosferę, co ma niebagatelny wpływ na efekt cieplarniany.

In an effort to curb global warming, @PurdueEngineers have created the whitest paint on record. ⚪️ The new paint could help buildings rely less on air conditioning. #PurdueInnovation #EarthDayhttps://t.co/dubjytMRhW pic.twitter.com/CiluCkkOcr

— Purdue University (@LifeAtPurdue) April 22, 2021

Pomalowanie nową farbą dachu lub elewacji domu chłodzić go będzie z prędkością 113. W/m2. To moc znacznie przewyższająca dostępne na rynku klimatyzatory. Naukowcy odpowiedzialni za superbiałą farbę złożyli już wniosek patentowy dotyczący swojego wynalazku.

Bardzo ważne jest, że ta farba najprawdopodobniej będzie dostępna w podobnej cienie jak farby, które możemy kupić dzisiaj.

Już teraz pomalowanie domu białym kolorem jest sposobem na ochłodzenie mieszkania. Tak samo jak zawieszenie w oknach grubych, białych zasłon, lub koca termicznego odbijającego światło.

Reklama

Czytaj także:

Upał nie daje ci spać? Zastosuj prostą sztuczkę, którą wymyślili pustynni beduini

Jak przetrwać upały - 6 żelaznych zasad bezpieczeństwa

Kwiaty balkonowe odporne na suszę – jakie rośliny wytrzymają w słońcu?