Jeszcze zanim lato rozgości się na dobre, przejrzyj wady i zalety urządzeń i metod na to, jak ochłodzić pokój, mieszkanie, dom. Idealna temperatura pokojowa to ok. 15-25 stopni. Podczas upałów w domu może być nawet 30 stopni. Nie tylko wentylator i klimatyzacja ma wpływ na zmniejszanie temperatury w pomieszczeniu. Pamiętaj, że „produkcja chłodu” jest wyższa, niż produkcja ciepła i warto dbać o dobrą izolację przez cały rok.

Spis treści:

Dla wielu wiatrak to urządzenie przynoszące tylko znikomą i pozorną ulgę w upał. W rzeczywistości trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać i jaki wentylator kupić. Żaden sprzęt nie sprawdzi się przy błędnym jego umiejscowieniu i użytkowaniu. Wiatrak należy uruchamiać przy zamkniętych oknach. Wentylatory dzielimy na: stołowe, podłogowe, sufitowe oraz najrzadziej stosowane w gospodarstwie domowym - naścienne.

Te najprostsze i najtańsze modele nie posiadają regulacji prędkości obrotowej, są osadzone na podstawie ze stalowego drutu, która nie zapewnia obrotów. Droższe egzemplarze posiadają zróżnicowaną regulację prędkości obrotowej wirnika oraz siły nadmuchu, w wersji luks są sterowane pilotem.

Zalety wentylatorów:

szybko i skutecznie przynosi ulgę, tworzy przyjemny orzeźwiający wiaterek,

cena - od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Wady wentylatorów:

nie schładza powietrza,

może być niebezpieczny dla dzieci, więc trzeba stawiać go w miejscu niedostępnym dla maluchów.

fot. Jak ochłodzić pokój/Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Bezapelacyjnie najskuteczniejszy i najszybszy sposób schłodzenia każdego mieszkania to zamontowanie klimatyzacji. Możesz wybierać wśród klimatyzatorów przenośnych oraz tych stacjonarnych. Priorytetowym zadaniem klimatyzatorów jest pobieranie ciepła z pomieszczenia i usuwanie go na zewnątrz oraz szybkie ochładzanie powietrza wtłaczanego. Niektóre zawierają funkcje ogrzewania powietrza w chłodniejsze dni, a więc będą przydatne nie tylko latem, ale również w trakcie pierwszych chłodów.

Przy zakupie klimatyzatora warto pamiętać, że bardzo ważne jest zastosowanie w klimatyzatorze odpowiedniego systemu filtracji, który sprawnie usunie wszelkie zanieczyszczenia tj. kurz, pył, czy nieprzyjemne zapachy. W tanich klimatyzatorach są to popularne filtry mechaniczne, w droższych znajdziemy elektrostatyczne, katechinowe i fotokatalityczne.

Szczególnie warte polecenia są klimatyzatory wyposażone w jonizatory, które wydzielają jony ujemne. Dzięki nim uzyskujemy czystsze i świeższe powietrze. Znajdujące się w pomieszczeniach jony dodatnie, które są masowo wytwarzane przez monitor komputera lub telewizor, wpływają negatywnie zarówno na samopoczucie człowieka, jak i na utrzymanie się cząstek kurzu w powietrza.

Zalety:

wysoka skuteczność ochładzania pokoju,

dobra jakość powietrza.

Wady:

cena (sensowne klimatyzatory to koszt od 3 500 zł + koszt montażu)

kłopotliwość montażu (w bloku konieczna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej lub administratora),

lub administratora), konieczność konserwacji,

koszty zużycia energii.

Klimatyzacja i wentylatory sprawdzą się też wtedy, kiedy masz zwierzęta domowe. To idealny sposób, aby ochłodzić kota czy psa.

To wciąż mniej popularny sposób na ochładzanie pokoju - folie przeciwsłoneczne naklejane na okna od wewnątrz lub od zewnątrz to rozwiązanie stosowane w biurowcach czy dużych budynkach. Redukuje nagrzewanie pokoju o kilka stopni oraz oślepiający blask słońca. Wymaga jednak delikatnej pielęgnacji. Montaż takiej folii najlepiej zlecić fachowcom, aby całość była zrobiona dobrze, a co za tym idzie - folia działała skutecznie.

Jest to rozwiązanie na kilka lat, ale najpierw wypróbuj ekrany zgrzejnikowe - to tańsze rozwiązanie DIY. Zadaniem ekranów również jest odbijanie ciepła, są one w kolorze srebrnym.

Zalety:

ekologiczne rozwiązanie,

nie przyciemnia szyby,

pasuje do większości szyb,

redukuje temperaturę o kilka stopni.

Wady:

cena zewnętrznych, bardziej skutecznych folii, to nawet kilkaset złotych za m kw.,

metaliczna warstwa folii może powodować zakłócenia telefoniczne.

fot. Jak ochłodzić mieszkanie/Adobe Stock, New Africa

Panele sufitowe to system chłodzenia składający się z drobnych rurek z zimną wodą ukrytych w panelach. Temperaturą wody steruje się za pomocą termostatu. Działanie chłodzenia sufitowego opiera się na zasadzie schładzania mas ciepłego powietrza, które wędrują w górę – do sufitu, a potem wystudzone płyną w dół. Następuje nieustanna cyrkulacja powietrza.

Pojedynczy element montażowy ma grubość kilku centymetrów, więc zabiera stosunkowo niewiele przestrzeni, ale trzeba mieć to na uwadze, planując podwieszany strop.

Chłodzenie sufitowe daje odczuwalny, ale delikatny efekt, bowiem schłodzone powietrze rozkłada się na całej powierzchni, a nie działa jedynie punktowo. Wybrani producenci oferują systemy łączone – ogrzewanie i chłodzenie sufitowe.

Zalety:

jest ciche,

delikatnie i równomiernie schładza wnętrze,

estetyczny bo niewidoczny,

dobre dla alergików, bo nie podnosi powietrza z kurzem i pyłem.

Wady:

wymaga wykonania sufitu podwieszanego,

cena (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych)

trudny w demontażu i kosztowny w przypadku konserwacji lib naprawy,

optycznie zmniejsza pomieszczenie.

Każdy wie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego w upały chroni się mieszkania przed słońcem przez zastosowanie rolet, zasłon. Podstawą są zasłonięte okna - to najprostszy domowy trik na upały.

Jak ochłodzić pokoj: zaciemnianie pomieszczeń

Latem załóż zaciemniające rolety lub zasłony. Dobrze jest też nie otwierać okien ani drzwi - wysokie temperatury z zewnątrz "wleją się" do mieszkania, przez co temperatura będzie wzrastać. Przypomnij sobie, jak chłodno jest w mieszkaniu, kiedy wracasz do niego po kilkudniowej nieobecności.

Zamknięcie okien i zasłonięcie rolet być może sprawi, że będziesz żyć jak przysłowiowy piwniczak, ale zapewni odpowiednią, przyjemną temperaturę w mieszkaniu. Pamiętaj też, aby zasłonić okna szczególnie wtedy, kiedy wpadają przez nie bezpośrednie promienie słońca. Dzięki temu nie nagrzejesz pomieszczenia na wieczór. Idealna temperatura do snu to ok. 18 stopni.

Nawilżanie powietrza a upały

Wieczorem warto jest powietrze nieco odświeżyć, przewietrzyć pokój, postawić koło otwartego okna miskę z wodą skropioną olejkiem eukaliptusowym lub sokiem z cytryny. Dzięki temu w mieszkaniu będzie rześko i przyjemnie. To dobry i skuteczny sposób na to, jak przetrwać upały w ich najgorszym czasie.

Pamiętaj też, by wyłączać niepotrzebnie działające przedmioty, które emitują ciepło: często pozostawiona ładowarka do laptopa czy telefonu na noc, nieefektywne korzystanie z piekarnika czy wielokrotne nastawianie czajnika, nie sprzyja schładzaniu pomieszczenia. Zamiast stać przy garach i gotować gorące dania, postaw na lekkie sałatki i ciasta na zimno.

Jak ochłodzić mieszkanie w nocy?

Najskuteczniej ochłodzisz mieszkanie nocą. Temperatura wówczas zwykle spada o kilka stopni, dlatego warto to wykorzystać. To także idealny moment na zrobienie małego przeciągu (o ile w mieszkaniu nie ma małych dzieci). Wystarczy otworzyć 2-3 okna na noc, aby mieszkanie w sposób naturalny solidnie się przewietrzyło. Z rana okna warto pozamykać i zasłonić roletami.

Jeśli masz zwierzęta domowe, dobrze jest otwarte okna zabezpieczyć siatką, aby pupil nie zrobił sobie nocnej eskapady po sąsiedztwie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.05.2020.

