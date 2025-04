Nic nie dodaje tyle przytulności i ciepła, co kwiaty. Nawet niewielka doniczka z roślinką zmienia charakter wnętrza i sprawia, że chętniej się w nim przebywa. Balkon to doskonałe miejsce na kwiaty – nawet, jeśli jest niewielki, zawsze znajdzie się miejsce na chociażby maleńką roślinę. Masz balkon w pełnym słońcu lub często wyjeżdżasz i nie ma kto się zaopiekować twoimi kwiatami? Bez obaw o to, że uschną, możesz kupić te rośliny.

Reklama

Jak dbać o rośliny na balkonie?

Wszystkie rośliny do tego, by rosnąć, potrzebują wody, słońca i powietrza. Każdy gatunek ma jednak inne potrzeby i wytrzymałość, szczególnie na ekspozycję słoneczną. Liście i kwiaty roślin wrażliwych na słońce w kontakcie z nim żółkną, więdną i usychają, a roślina stopniowo umiera. Przed kupnem warto więc przeczytaj, jakie stanowisko dla rośliny będzie najlepsze.

Inne gatunki potrzebują regularnego i częstego nawadniania – czasem wystarczy kilka dni przerwy, by kwiaty zwiędły i były już nie odratowania. To szczególne utrapienie dla tych, którzy często wyjeżdżają i nie mają komu zostawić roślinek pod opieką. Również ekspozycja na słońce sprawia, że ziemia szybciej wysycha i potrzebne jest częstsze i bardziej obfite podlewanie.

Na szczęście (także dla tych, którzy po prostu nie mają „ręki” do kwiatów), istnieje kilka gatunków roślinek, które cechuje bardzo wysoka odporność na suszę. Dzięki temu przetrwają wszystko: gapiostwo, wyjazdy czy ekspozycje na słońce.

Co ważne – wcale nie są skromniejsze czy mniej piękne od tych najbardziej znanych i lubianych! Jakie kwiaty balkonowe odporne na suszę najlepiej wybrać?

Kwiaty balkonowe odporne na suszę – jakie wybrać?

Do najbardziej odpornych na słońce i suszę kwiatów (zaraz obok kaktusów) należą sukulenty. Sukulenty wytrzymałość zawdzięczają swoim tkankom, które świetnie magazynują wodę. Trzeba wiedzieć, jak pielęgnować sukulenty, bo wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. Inne rośliny, które dobrze radzą sobie ze słońcem i suszą, to między innymi:

kalanchoe;

rojnik;

rozchodnik;

eszeweria;

stapelia;

lewizja liścieniowa;

portulaka wielokwiatowa;

lawenda;

macierzanka;

begonia;

aksamitka;

bluszcz pospolity.

To, że rośliny są odporne na suszę i słońce, nie oznacza jednak, że w ogóle nie trzeba ich podlewać! Wybierając doniczki na nasłoneczniony balkon trzeba wziąć pod uwagę materiały, które nie nagrzewają się szybko. Ziemia w metalowych lub ciemnych doniczkach będzie nagrzewać się szybciej, a tym samym szybciej oddawać wilgoć i wysychać!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.09.2018

Reklama

Czytaj także:

To najpiękniejsze i najbardziej nietypowe rośliny na balkon. Twoi sąsiedzi zzielenieją z zazdrości...

Iglaki na balkon – jakie wybrać i jak je pielęgnować

3 najczęstsze błędy przy aranżacji balkonu i tarasu. Lepiej ich unikaj...