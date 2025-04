Pandemia koronawirusa na świecie nie zwalnia. Na całym świecie potwierdzono już prawie 28 mln zakażeń Covid-19, z powodu choroby zmarło aż 900 tys. pacjentów. Niestety, naukowcy nie mają dobrych wiadomości. Zdaniem ekspertów końcówka roku będzie dla nas szczególnie groźna.

„Śmiercionośny grudzień” pandemii koronawirusa

Instytut Ewaluacji i Metryki Zdrowia Szkoły Medycznej przy Uniwersytecie Waszyngtońskim przedstawił przewidywany wskaźnik umieralności do dnia 1 stycznia 2021 roku. Zdaniem naukowców ma sięgnąć on aż 2,8 mln zgonów, czyli aż około 1,9 mln więcej niż wynosi stan obecny. W grudniu dzienna liczba zgonów może sięgnąć nawet 30 tys. osób.

Pierwsze ogólnoświatowe przewidywania, w podziale na poszczególne państwa, przynoszą zatrważające prognozy, ale także plan działania, z którego przywódcy rządów i obywatele mogą skorzystać, aby wyeliminować COVID-19 - powiedział dyrektor IHME, dr Christopher Murray

Dr Murray przekonuje również, że jedynym sposobem na to, by ten dramatyczny scenariusz się nie sprawdził, jest stosowanie się do reżimu sanitarnego i poważne podejście do kwestii pandemii koronawirusa.

Czeka nas śmiercionośny grudzień, zwłaszcza w Europie, Azji Centralnej i Stanach Zjednoczonych. Dowody naukowe są niepodważalne i jasne: noszenie masek, zachowywanie dystansu społecznego i ograniczenie liczebności zgromadzeń mają kluczowe znaczenie dla zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa - wyjaśnił ekspert

Reżim sanitarny w czasie pandemii koronawirusa

W większości krajów świata panują specjalne obostrzenia wprowadzone na czas pandemii. Zwykle jest to obowiązujący dystans społeczny, nakaz zakrywania nosia i ust w przestrzeni publicznych i ograniczenia dotyczące spotkań publicznych. Politycy są przekonani, że całkowite zniesienie reżimu sanitarnego będzie możliwe dopiero po wynalezieniu skutecznej szczepionki i stłumieniu pandemii. Może to potrwać nawet kilka lat.

