Co daje pływanie

Kontakt z wodą dostarcza wielu bodźców, dzięki którym maluszek lepiej się rozwija. Pływanie wzmacnia mięśnie, reguluje oddech, uczy dziecko radzić sobie w nowej, nieznanej rzeczywistości. Woda wymusza na nim wykonanie takich ruchów, które pomagają osiągnąć i utrzymać równowagę. Wyrabia także nawyk przyjmowania prawidłowej pozycji ciała. Pływanie to najlepsza forma aktywności zarówno dla dzieci, jaki i dla dorosłych. Rozwija wszechstronnie cały organizm. Wzmacnia ogólny rozwój fizyczny i sprawność ruchową. Wpływa korzystnie na pracę mięśni oddechowych, mięśnia sercowego oraz pojemność płuc, uczy głębokiego i regularnego oddechu. Angażuje cały aparat ruchowy dziecka i sprzyja doskonałemu relaksowi mięśni.



Trzy kroki do sukcesu

Naukę najlepiej rozpocząć od oswajania z wodą. To ogromnie ważny – pierwszy etap. Źle przeprowadzony może na długo zniechęcić dziecko do pływania. Aby uatrakcyjnić pierwsze zajęcia, warto sięgnąć po różne zabawki i akcesoria (piłki, kółka, rękawki, itp.). Gdy malec przestanie się bać, można przejść do nauki samodzielnego utrzymywania się na wodzie (etap drugi). Ważne, by nie wywierać presji na przyszłego pływaka, on sam musi poczuć się pewnie i zdecydować, kiedy asekuracja mamy nie jest już potrzebna. Czasem trwa to kilka dni, innym razem miesiąc i dłużej. Potem pozostaje już tylko doskonalenie umiejętności (etap trzeci).

Małgorzata Świgoń "Przyjaciółka"