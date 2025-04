Przede wszystkim pamiętaj, że rozwój to nie wyścigi. Każde dziecko ma nieco inne tempo nabywania nowych umiejętności - czasem trochę szybsze, a czasem wolniejsze. Kilkutygodniowe opóźnienia zwykle nie są żadnym powodem do niepokoju. O wiele ważniejsza jest za to kolejność etapów rozwojowych. Ona akurat powinna być identyczna u wszystkich dzieci.

Podnoszę główkę

Już dwumiesięczny maluch będzie umiał podczas leżenia na brzuszku podnieść głowę na wysokość około 5 cm i przez chwilę utrzymać ją w górze. Po kolejnych dwóch miesiącach, leżąc na brzuchu, będzie już nie tylko główkę podnosił, ale i obracał nią na lewo i prawo. To znak, że jego mięśnie karku są już bardzo mocne – z czasem można przestać podtrzymywać główkę podczas podnoszenia maluszka do odbicia po karmieniu.

Uczę się turlać

Mniej więcej w piątym miesiącu życia maluch nauczy się nowej sztuczki: obrotu z pleców na brzuch. Po kilku tygodniach przyjdzie pora na przetaczanie się w odwrotnym kierunku: z brzucha na plecy, a jeszcze trochę później na pełne turlanie się, raz w jedną stronę, raz w drugą.

Podczas przewijania lub ubierania, zamiast unosić plecki, nóżki czy główkę dziecka, staraj się przetaczać całe jego ciałko na boki. To utrwala prawidłowe wzorce ruchowe.

Poznaję swe stopy

Półroczne dziecko o swoich stopach wie mniej więcej tyle, że pysznie smakują i idealnie mieszczą się w buzi. Będzie je zapamiętale badało językiem i wargami – i bardzo dobrze! Wkładanie nóżek do ust to superćwiczenie np. mięśni grzbietu (a także sygnał, że już niedługo maluch będzie gotowy do raczkowania). Aby jednak nóżki mogły się dobrze rozwijać, muszą mieć dużo swobody – zatem od dziś żadnego ciasnego spowijania kocem czy zakładania ciasnych rajstopek.

Już raczkuję

Na raczkowanie przyjdzie czas mniej więcej w ósmym miesiącu życia, gdy dziecko opanuje już np. pełzanie. Pamiętaj, każdy maluch raczkuje na swój sposób, ale główna zasada naprzemiennego ruchu (lewa ręka-prawa noga oraz prawa ręka-lewa noga) jest zawsze taka sama. Jeżeli zauważysz, że maluch „oszczędza” jeden bok, powiedz o tym lekarzowi, bo to może być objawem np. asymetrycznego napięcia mięśni.

Zwróć też uwagę na to, czy podczas raczkowania ma rozłożone dłonie. Dzieci z nieprawidłowym - wzmożonym napięciem mięśniowym - czasem zaginają palce tak, jakby chciały chwycić się podłogi. Raczkowanie nie jest koniecznym etapem nauki chodzenia. Są maluchy, które go omijają, jednak jest zdecydowanie lepiej jeśli dziecko, zanim stanie na dwóch nóżkach, porusza się najpierw na czworakach. U dzieci, które raczkowały, rzadziej stwierdza się wady postawy, dysleksję albo dysgrafię.

Uwaga, siadam

Mniej więcej w tym samym czasie, co raczkować, maluch nauczy się samodzielnie siadać. Najpewniej uniesie się do pozycji siedzącej z leżenia na brzuchu albo boku. Umiejętność siadania oraz siedzenia bez podpierania się rękami oznacza, że mięśnie kręgosłupa malca są już na tyle mocne, aby utrzymać wyprostowane plecy, a to przecież konieczna umiejętność podczas chodzenia.

Wstaję i sprężynuję

Maluch po raz pierwszy samodzielnie wstanie ok. dziesiątego miesiąca. Pewnie niejeden raz przy wstawaniu straci równowagę i upadnie na pupkę, ale nie staraj się ratować go przed tym. To właśnie dzięki nim nauczy się balansować ciałem. Kiedy nauczy się już wstawać, coraz częściej będziesz świadkiem uroczego tańca malucha: będzie trzymał się na przykład krzesła i rytmicznie uginał kolana. Taki taniec w miejscu nazywany jest „sprężynowaniem” i jest już ostatnią wprawką przed pierwszymi kroczkami.

Ja chodzę!

Na początku maluch będzie chodził bokiem, trzymając się mebli. Dopiero po kilku tygodniach treningu odważy się ruszyć do przodu bez podparcia (zwykle dzieci robią to w 13.-14. miesiącu). Najpierw mały powinien chodzić boso albo w skarpetkach. Wykorzystaj letnią aurę i pozwól mu biegać boso po trawie czy piasku. Takie ćwiczenia przeciwdziałają płaskostopiu. Z kupnem pierwszych butów poczekaj aż do kontrolnej wizyty u ortopedy (powinna przypaść ok. miesiąc po postawieniu przez dziecko pierwszego kroku).

Nie pośpieszaj

Rozwój ruchowy niemowlęcia od szóstego do dwunastego miesiąca życia przebiega od jednej umiejętności do drugiej. Ortopedzi powtarzają, że dziecko samo najlepiej wie, kiedy ma samodzielnie usiąść albo stanąć. Zaufaj zatem naturze i nie próbuj pośpieszać malucha. Przedwczesne sadzanie albo stawianie na siłę może skutkować np. wykrzywieniem kręgosłupa dziecka.