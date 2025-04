Zakup odpowiedniej zabawki dla dzieci, tak by była dostosowana do wieku i wspomagała prawidłowy rozwój może nie być łatwą sprawą. Kłopot z wyborem mogą mieć zwłaszcza osoby, które same nie mają dzieci, a chcą kupić coś maluchowi z rodziny lub dziecku przyjaciół. W sklepach znajdziemy przecież tysiące różnych zabawek, jak zatem wybrać te najlepsze? Podpowiadamy!

Zabawki dla dzieci dostosowane do wieku - nasze propozycje:

Zanim wybierzemy coś w sklepie dla malucha, dowiedzmy się, w jakim jest dokładnie wieku. Im jest starsze, tym ten przedział wiekowy jest coraz szerszy, np. dla 2 i 3 latka możemy kupić właściwie to samo, ale w przypadku niemowlaków już tak nie jest. Dziecko od urodzenia bardzo szybko zmienia się. To, co jest dobrą zabawką dla dwumiesięcznego bobasa, dla półrocznego malucha już jest raczej nieodpowiednie. Co zatem wybrać, w zależności od tego, ile dziecko ma lat (miesięcy)?

Zabawki dla 1-miesięcznego niemowlęcia:

Dla miesięcznego dziecka najważniejsze jest poznawanie nowego otoczenia. Najlepiej jest oswajać je z dźwiękami i kolorami od pierwszych chwil życia. Polecaną pierwszą zabawką dziecka jest karuzela do wózeczka lub łóżeczka, najlepiej kolorowa i grająca.

Zabawki dla dziecka w wieku od 2 do 4 miesięcy:

Wszystkie zmysły zaczynają się w tym okresie rozwijać, dlatego dziecko z radością zareaguje na kolorowe, grające i dające się uchwycić zabawki. Sprawdzić się mogą też proste przedmioty, takie jak łyżeczka, czy miseczka. Maluch w tym czasie uwielbia poznawać fakturę i kształt przedmiotów, dlatego ważne jest, aby dobrać zabawki, które rozwijają motorykę dziecka.

Zabawki dla dziecka w wieku od 4 do 9 miesięcy:

Maluch w tym okresie poznaje cudowną moc uchwytu, a kąpiel wreszcie staje się dla niego idealnym placem zabaw. Mały odkrywca uwielbia rzucać i turlać przedmioty, aby sprawdzić co się stanie. Wykorzystaj te zainteresowania i zainwestuj w piłki do turlania, drewniane klocki i gumowe lub plastikowe zabawki do kąpieli.

Zabawki dla dziecka w wieku od 9 do 12 miesięcy:

Dziecko w tym wieku zaczyna już raczkować i wypowiadać pierwsze słowa. Interesuje je wszystko to, co się rusza i mówi, dlatego wybór zabawek jest tutaj szeroki. Bardzo rozwijające są zabawki, które można pchać, np. pchacze, jeździki, taczki, a także interaktywne zabawki, które naśladują różne dźwięki.

Zabawki dla dziecka w wieku od 1 do 3 lat:

Do drugiego roku życia dziecko poznaje świat poprzez dotyk, wzrok, słuch i smak. Wszystkie zabawki, które mają wyrazistą fakturę, kontrastowe kolory i wydają rozmaite dźwięki będą w tym czasie odpowiednie. W trzecim roku życia dziecko powoli wchodzi w świat relacji i emocji – chętnie naśladuje miny dorosłych. Potrafi już także odróżnić pieska od słonika i wie jakie wydają dźwięki. Możemy pomóc dziecku rozwijać te umiejętności, kupując zabawki i maskotki z różnymi wyrazami twarzy, albo wydające charakterystyczne dla zwierząt lub innych przedmiotów dźwięki.

Na podstawie materiałów prasowych Feedo.pl