18 stycznia świętujemy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. To właśnie tego dnia, w roku 1882 narodził się jego twórca - Alan Aleksander Milne. Pierwsza książka o przygodach uroczego misia ukazała się 14 października 1926, a Kubuś-który-bardzo-lubi-miodek wkrótce stał się ukochanym bohaterem dzieci i dorosłych na całym świecie.

Nie bez powodu - ten sympatyczny niedźwiadek nie tylko przeżywa różne przygody i poznaje sympatycznych przyjaciół, ale jest też autorem wielu złotych myśli. Pomimo swojej pozornej nieporadności i (tak, powiedzmy to wprost) braku inteligencji, Kubuś Puchatek wypowiada wiele bardzo ważnych zdań. Przypomnijmy sobie najważniejsze z nich.

Spis treści:

Kubuś Puchatek to bardzo nieporadny bohater o naprawdę niewielkim rozumku, ale dzięki temu postrzegał świat w bardzo prosty sposób. Nie analizował nadmiernie, ale opisywał rzeczy takimi, jakimi je widział. To dzięki temu powstało tak wiele ciekawych cytatów i złotych myśli, które mogą stać się mottem nie tylko maluchów, ale i dorosłych.

Oto najciekawsze złote myśli Kubusia Puchatka:

Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić!

Nie możesz stanąć w jednym punkcie w lesie i czekać aż inni do ciebie przyjdą. Sam musisz do nich czasem wyjść!

Wypadki to zabawne rzeczy. Nigdy ci się nie przytrafiają, dopóki nie przytrafią!

To, co sprawia, że jestem inny, to rzeczy, które sprawiają, że jestem sobą.

Jeśli spadniesz na kogoś, nie wystarczy powiedzieć, że nie chciałeś. W końcu ten ktoś też wcale nie chciał, żebyś na niego spadał.

Jestem tu, gdzie stoję, ale jeśli się ruszę, to mogę się zgubić!

Czasami najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej miejsca w twoim sercu.

Miałem zamiar zmienić koszulkę, ale zmieniłem zamiar.

Są tacy, co mają rozum, a są tacy, co go nie mają, i już.

I gdy Królik zapytał: Co wolisz, miód czy marmoladę do chleba? - Puchatek był tak wzruszony, że powiedział: - Jedno i drugie. Zaraz potem, by nie wydać się żarłokiem, dodał: - Ale po co jeszcze chleb, Króliku? Nie rób sobie za wiele kłopotu.

fot. Kubuś Puchatek: cytaty i złote myśli/Adobe Stock, russell102

Kubuś, choć na miłości do końca się nie znał, potrafił ją bardzo trafnie zdefiniować, opisać i wytłumaczyć swoim przyjaciołom. Dzięki temu wiele cytatów z niego może być wykorzystanych jako życzenia na walentynki - nie tylko dla ukochanego, ale także dla przyjaciół czy członków rodziny.

Oto co Kubuś Puchatek mówił o miłości:

***

- Kubusiu, jak się pisze "miłość"?

- Prosiaczku, "miłość" się nie pisze. Miłość się czuje!

***

- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytał Krzyś, ściskając misiową łapkę. - Co wtedy?

- Nic wielkiego! - zapewnił go Puchatek. - Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika!

***

Wiesz, Prosiaczku... Miłość jest wtedy... Kiedy kogoś lubimy... Za bardzo.

***

Można powiedzieć, że przyjaźń to główny bohater historii o mieszkańcach Stumilowego Lasu. W końcu opowieść nie miałaby sensu, gdyby nie grupa przyjaciół, która wspólnie przeżywała przeróżne przygody.

Z bajki o Kubusiu Puchatku płynie wiele morałów na temat tego, czym jest przyjaźń i dlaczego jest tak ważna w życiu każdego człowieka. Nic więc dziwnego, że pochodzi z niej wiele cytatów o przyjaźni.

Oto niektóre z nich:

Przyjacielu, jeśli dane ci będzie żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie.

Jestem bardzo szczęśliwy, bo mam kogoś, kto sprawia, że ciężko jest powiedzieć "do widzenia".

Dzień bez przyjaciela to jak dzbanek, w którym nie została nawet kropelka miodu!

Każdy dzień spędzony z tobą to mój ulubiony dzień.

fot. Kubuś Puchatek cytaty/Adobe Stock, Emilia

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.01.2017.

