Mały Książę, czyli ponadczasowa opowieść Antoine'a de Saint-Exupéry'ego o małym chłopcu przemieszczającym się między planetami, jest pełna ważnych i pięknych cytatów. To książka, która zachęca do refleksji już kilka pokoleń. Na każdym etapie życia cytaty z Małego Księcia wywołają u ciebie inne emocje. Warto odświeżyć je sobie też w dorosłym życiu.

Dobrze widzi się tylko sercem. To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu.

„To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu.” To jeden z najbardziej znanych cytatów z Małego Księcia. W książce te słowa padają podczas rozmowy z lisem, który uczy Małego Księcia o istocie miłości i przyjaźni. Ten cytat podkreśla, że najważniejsze wartości w życiu, takie jak miłość, przyjaźń czy lojalność, są niewidzialne dla oczu, lecz odczuwalne sercem.

Na zawsze bierzesz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.

Ten cytat dotyka serca każdego, kto kocha zwierzęta. Mały Książę uczy się od lisa, że tworząc więź z kimś lub czymś, stajemy się odpowiedzialni za to stworzenie. To przypomnienie o sile emocjonalnych więzi i konsekwencjach, jakie niosą nasze relacje z innymi.

Język jest źródłem nieporozumień.

W tej części książki Mały Książę rozmawia z różą, która reprezentuje skomplikowane relacje i komunikację międzyludzką. Słynne słowa wypowiada do Małego Księcia lis. Cytat podkreśla, jak łatwo jest opacznie zrozumieć intencje i emocje innych, zwłaszcza gdy polegamy tylko na słowach.

Gwiazdy są piękne z powodu róży, której nie widać.

Ta metaforyczna wypowiedź odnosi się do ideału piękna i wartości, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Mały Książę tęskni za swoją różą, widząc jej piękno w każdej gwieździe. To przypomnienie, że prawdziwe piękno i wartość rzeczy często leży w naszych osobistych doświadczeniach i emocjach z nimi związanych.

Piękna dodaje pustyni fakt, że skrywa gdzieś studnię.

Ta metafora użyta w „Małym Księciu” mówi o wartości tajemnicy i poszukiwania. Wskazuje na to, że piękno i znaczenie rzeczy często leżą poza tym, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, wymagając od nas wysiłku, by je odkryć.

Kiedy ktoś jest bardzo smutny, to kocha zachody słońca.

Mały Książę mówi o zachodach słońca i jak jego uczucia wpływają na jego percepcję tego zjawiska. Ten cytat przypomina, jak nasze emocje kształtują nasze doświadczenie rzeczywistości, podkreślając znaczenie naszego wewnętrznego świata w interakcji z zewnętrznym.

Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają. Tracą czas na szmacianą lalkę i ta lalka staje się dla nich bardzo ważna, i jeśli ktoś im ją zabierze, płaczą...

Ta wypowiedź Małego Księcia akcentuje ciekawość i determinację dzieci w dążeniu do odkrywania świata. Podkreśla, jak ważne jest posiadanie jasnego celu i marzeń, a także zachowanie dziecięcej zdolności do zadawania pytań i nieustannej ciekawości.

Jakoś muszę znieść te dwie czy trzy gąsienice, skoro chcę zapoznać się z motylami.

Ten cytat z „Małego Księcia” przypomina o znaczeniu cierpliwości i akceptacji mniejszych niedogodności w życiu, aby doświadczyć jego piękna. To metafora mówiąca, że trudności i wyzwania są częścią procesu prowadzącego do czegoś wspaniałego.

Wszyscy dorośli byli najpierw dziećmi. Ale niewielu z nich o tym pamięta.

Ta refleksja ze wstępu do Małego Księcia podkreśla, jak łatwo dorosłym jest zapomnieć o swoim dzieciństwie i jego prostocie. Mały Książę zachęca, byśmy nie tracili z oczu tej dziecięcej perspektywy, która może wzbogacić życie dorosłe.

Jestem odpowiedzialny za moją różę.

Mały Książę mówi o swojej roli opiekuna i o tym, że przywiązanie wymaga odpowiedzialności. Ten cytat uczy o znaczeniu dbania o relacje i utrzymywaniu zobowiązań, które sami wybieramy.

Wiele cytatów z Małego Księcia nie wymaga interpretacji, są one same w sobie wystarczająco klarowne. Oto kilka ważnych sentencji, które warto sobie przypomnieć.

***

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.

***

Ludzie uprawiają po pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie, a i tak nie znajdują w nich tego, czego szukają.

***

Dorośli niczego sami nie potrafią zrozumieć i wciąż trzeba im coś objaśniać.

***

Sądziłem, że jestem bogaty, bo mam wyjątkowy kwiat. A mam tylko zwyczajną różę. [...] To chyba nie czyni ze mnie wielkiego księcia.

***

Kiedy człowiek chce zabłysnąć dowcipem, zdarza się, że trochę nakłamie.

***

Ludzie nie mają czasu na poznawanie czegokolwiek. Kupują gotowe rzeczy w sklepach. Ponieważ jednak nie istnieją sklepy z przyjaciółmi, ludzie nie mają już przyjaciół.

***

Jeśli znajdujesz diament, który nie należy do nikogo, jest twój. Jeśli znajdujesz wyspę, która nie należy do nikogo, jest twoja. Jeśli jako pierwszy wpadniesz na jakiś pomysł, opatentowujesz go: jest twój. A do mnie należą gwiazdy, bo nikt przede mną nie pomyślał, żeby je objąć w posiadanie.

***

Jeśli ktoś kocha kwiat, który istnieje w jednym tylko egzemplarzu pośród milionów i milionów gwiazd, wystarczy mu patrzeć na te gwiazdy, a będzie szczęśliwy.

***

Ludzie pakują się do pociągów ekspresowych [...] ale sami nie wiedzą, czego szukają. Dlatego miotają się i kręcą w kółko.

***

Dla całego świata możesz być nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem.

***

– A po co ci posiadać gwiazdy?

– Po to, żeby być bogatym.

– A po co ci być bogatym?

– Po to, żeby kupować inne gwiazdy, jeśli ktoś je znajdzie.

***

Znam planetę, na której mieszka czerwony pan. Nigdy nie powąchał kwiatka. Nigdy nie spojrzał w gwiazdy. Nigdy nikogo nie pokochał. Nigdy nie zajmował się niczym poza dodawaniem. I przez cały dzień powtarza: "Jestem poważnym człowiekiem! Jestem poważnym człowiekiem!", aż puchnie od tego z dumy. Ale to nie człowiek, tylko grzyb!

***

Niekiedy można bez szkody odłożyć jakąś pracę na później. Ale w przypadku baobabu jest to zawsze katastrofa.

***

Ludzie? Istnieje ich sześciu lub siedmiu, jak sądzę. Widziałem ich lata temu. Ale nigdy nie wiadomo, gdzie ich szukać. Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni, to ich bardzo ogranicza.

***

To absurd szukać po omacku studni w bezkresie pustyni. Mimo wszystko ruszyliśmy w drogę.

***

Dowód na istnienie Małego Księcia jest taki, że był śliczny, że się śmiał i że chciał mieć baranka. Kiedy ktoś chce mieć baranka, jest to dowodem na jego istnienie.

***

Jeśli przyjdziesz, dajmy na to, o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać szczęście. Czas będzie upływał, a ja będę coraz szczęśliwszy.

***

Kolce do niczego nie służą, to czysta złośliwość ze strony kwiatów.

***

Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.

***

– Dzień dobry – powiedział sprzedawca.

Był to sprzedawca udoskonalonych tabletek, które gaszą pragnienie. Zażywa się jedną na tydzień i to wystarczy, żeby już nie chciało się pić.

– Po co to sprzedajesz? – spytał Mały Książę

– To wielka oszczędność czasu – powiedział sprzedawca. – Specjaliści to wyliczyli. Oszczędza się pięćdziesiąt trzy minuty tygodniowo.

– I co się robi z tymi pięćdziesięcioma trzema minutami?

– To, co się komu podoba...

Źródło: Mały Książę, Antoine de Saint-Exupery, tłum. Agata Kozak; dostęp: wolnelektury.pl

