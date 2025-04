Jen Atkin w 2020 roku osiągnęła jedno ze swoich największych marzeń i zdobyła tytuł najpiękniejszej kobiety w UK, czyli Miss Wielkiej Brytanii. Patrząc na jej zdjęcia aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu kobieta ważyła 114 kg i wstydziła się pokazywać publicznie. Atkin przyznaje, że w jej ogromnej przemianie pomogli jej... hejterzy, którym chciała utrzeć nosa i schudła.

W rozmowie z BBC Jen Atkin wyznała, że jej zdaniem osoby otyłe i zmagające się z nadwagą są zbyt przewrażliwione na swoim punkcie. Miss uważa, że przytyki do tęższej sylwetki są motywujące, a nie krzywdzące.

W dzisiejszych czasach ludzie zbyt szybko czują się urażeni. Uważam, że powstrzymywanie się od takich komentarzy jak „spal trochę kalorii” albo „spalmy kalorie po wczorajszej pizzy” będzie miało bardzo negatywny wpływ na takie osoby. Myślę, że to będzie zachęcać je do spożywania większej liczby kalorii i do nie monitorowania tego, co jedzą, a w efekcie do przybierania na wadze i otyłości. To po prostu całkowite unikanie tej kwestii

- przyznała Jen Atkin