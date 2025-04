22-letni Eli Diagiliew postanowił spróbować swoich sił w konkursie piękności przeznaczonym dla kobiet. Przebrał się, umalował i założył perukę. Prześcignął tysiące kobiet i doszedł do finału. Aż ciężko uwierzyć, patrząc na zdjęcia, że on i ta piękność z finału na miss, to ta sama osoba.

Konkurs „Miss Virtual Kazachstan” to internetowe wybory na najpiękniejszą kobietę w kraju, w których kandydatki zgłaszały się, wysyłając swoje zdjęcie. Następnie internauci oddawali swoje głosy pod zdjęciami kandydatek. Do finału dotarła między innymi Arina Aljewa – śliczna brunetka z wydatnymi ustami i magnetyzującym spojrzeniem. Zagłosowało na nią ponad dwa tysiące osób. Nikt nie zorientował się, że nie jest kobietą.

Eli Diagiliew, który jaki Arina doszedł do finału konkursu, jest od pięciu lat modelem. Na końcowym etapie wyborów przyznał się do oszustwa. Został zdyskwalifikowany. Jego miejsce zajęła inna kandydatka.

„Chciałem udowodnić, że w dzisiejszych czasach nawet mężczyzna może uchodzić za piękną kobietę” – tłumaczył Eli. Dodał też, że choć zrobił to dla żartu, ma nadzieję, że jego akcja uzmysłowi niektórym kobietom, że nie ma co się na siłę upodabniać do innych.

Jak prezentował się jako finalistka konkursu na miss Kazachstanu? Obejrzyj zdjęcia w naszej galerii.

