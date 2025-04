Dla tej 28-latki nie ma rzeczy niemożliwych. Na co dzień pracuje jako pielęgniarka na oddziale neonatologicznym w szpitalu w Gdańsku, gdzie pomaga w leczeniu noworodków. Jest też mamą. Mimo to znajduje czas na realizowanie swojej pasji – Agata Joutsen jest modelką i to nie byle jaką – jej zdjęcia trafiły do włoskiego „Vogue’a”.

Jak to się zaczęło? „Wypatrzył mnie scout jednej z agencji. Akurat wtedy jeździłam na rolkach. Nie do końca byłam przekonana do tego pomysłu. Nie pasował do mojej introwertycznej osobowości. Później zaprzyjaźniłam się z fotografem, który otworzył mnie na pracę przed obiektywem, pokazał mocne strony, dużo nauczył” – powiedziała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. „Biorę udział w wielu ciekawych projektach i wiem, że trafię jeszcze na przygodę życia” – dodała.

Przyznała, że bywa ciężko godzić bycie mamą, pracę pielęgniarki i modeling. Wtedy przydaje jej się wparcie bliskich. „Moja rodzina bardzo mnie wspiera. Wszyscy są ze mnie dumni, ale jednocześnie zachowują dystans i nie ekscytują się niczym za bardzo. To mnie sprowadza na ziemię, gdy za bardzo popłynę” – wyznała w wywiadzie.

Agata zdradziła, że marzy jej się sesja na łamach polskiego wydania „Vogue”. W jakich ciekawych projektach brała do tej pory udział? Obejrzyjcie zdjęcia Agaty w galerii.

