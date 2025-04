Teorii spiskowych dotyczących koronawirusa nie brakuje. W sieci krążą dziesiątki artykułów o tym, że epidemia tak naprawdę nie istnieje, że jest tylko spiskiem koncernów farmaceutycznych i polityków, albo że jest bronią biologiczną, która ma pomóc bogatym przejąć władzę na świecie.

Niestety do korowodu osób popierających takie wymysły dołączyły również polskie gwiazdy. Edyta Górniak przyznała, że prędzej zginie, niż da się zaszczepić. Wojciech Brzozowski uważa, że 350 tys. zgonów z powodu wirusa to nic, a Viola Kołakowska nazywa ministra zdrowia „jaszczurem niszczącym psychikę dzieci”.

Minister Szumowski komentuje teorie spiskowe dot. koronawirusa

Minister Szumowski postanowił odnieść się do teorii spiskowych dotyczących pandemii i słów celebrytów, komentując je w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim z Polsat News.

Dziennikarz zapytał polityka o to, co by powiedział piosenkarce Edycie Górniak, która uważa, że za wybuchem pandemii stoją globaliści, którzy teraz będą dyktować ludziom swoje warunki i być może przymuszać ludzi do obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi.

To brzmi trochę tak, jak spisek 12 mędrców, którzy sterują gospodarką światową i kryzysami. Nie bardzo wiem, jak ci globaliści mieli tego maleńkiego wirusa skonstruować w jakimś tajnym laboratorium - mówił Szumowski

Co z pozostałymi „tworami”, które w sieci na potęgę publikują zafascynowani spiskami internauci? Na ich temat minister zdrowia również ma swoją opinię.

Myślę, że gospodarka straciła na wirusie tak dużo, że żaden kraj, który przeszedł przez pandemię naprawdę, tak jak Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, że żadne interesy tego nie usprawiedliwiają i oczywiście żadne interesy nie były na tym robione. Pamiętajmy, że to są teorie spiskowe, jak wiele. Tak jak to, że 5G powoduje wirusa, jak to, że w szczepionkach są mikrochipy - dodał minister

