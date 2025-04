Pożar Katedry Notre Dam był ogromnym ciosem nie tylko dla rodowitych Paryżan. Ta majestatyczna budowla była prawdziwym symbolem miasta nad Sekwaną - równie ikonicznym co Wieża Eiffela.

Jej budowa trwała ponad 180 lat - od 1163 do 1345 roku. Wystarczyło jednak kilka godzin, by ogromna jej część zniknęła na zawsze. Pożar rozpoczął się 15 kwietnia około godziny 18. Ugaszono go dopiero o 4 następnego dnia - i nie od razu można było mówić o jakimkolwiek remoncie.

Kiedy rozpocznie się odbudowa Notre Dame?

Katedra nadal jest zagrożona, ponieważ pożar znacznie uszkodził jej konstrukcję. Chociaż spłonęła już rok temu, nadal trwają prace mające na celu zabezpieczenie katedry. Jak mówią eksperci budownictwa, wcale nie wiadomo, czy da się ją uratować.

Szacuje się, że odbudowa Notre Dame może potrwać kilka lat, nie wiadomo jednak, kiedy tak naprawdę się zacznie. Ze względu na koronawirusa, wszystkie prace zostały czasowo wstrzymane i póki co nie zanosi się na to, by ten stan się zmienił.

Nie wiadomo też, ile dokładnie będzie kosztował remont najważniejszej budowli sakralnej Paryża. Można tylko zgadywać, że kwota będzie naprawdę astronomiczna. Jednak dzięki pomocy osób prywatnych oraz przedsiębiorstw i firm zarówno francuskich, i jak i zagranicznych, już w 2 dni po pożarze udało się zebrać 800 milionów złotych.

Miejmy nadzieję, że będzie nam jeszcze dane zobaczyć Katedrę Notre Dame - i to nie tylko na zdjęciach z przeszłości. Według doniesień, prace nad jej odbudową mają się zacząć już w przyszłym roku. Miejmy tylko nadzieję, że tym razem nie potrwają 180 lat.

