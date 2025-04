Odliczamy dni, kiedy wreszcie będziemy mogli wyjść z domów nie tylko do pracy czy do sklepu. Obecnie w miejscach publicznych trzeba mieć zakryte usta i nos, a za brak maseczki czy jej substytutu grozi mandat. Marzymy jednak nie tylko o spacerach czy zakupach, ale o zupełnej „normalności”. Eksperci podkreślają jednak, że na to trzeba jeszcze poczekać.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi wprost, że z epidemią będziemy walczyć jeszcze przez rok, półtora, a nawet dłużej. Dopiero szczepionka może sprawić, że nasze kontakty międzyludzkie wrócą do normy.

Większość imprez masowych została przesunięta na jesień tego roku. Czy to realny termin?

Kiedy wrócą imprezy masowe?

Eksperci WHO zalecają wieloetapowe uwalnianie kolejnych sektorów gospodarki. Przestrzegają przed zbyt szybkim znoszeniem restrykcji.

Wielu amerykańskich badaczy podkreśla z kolei, że na początku do pracy powinny wrócić osoby będące w najniższej grupie ryzyka. Wciąż jednak trzeba pamiętać o utrzymywaniu dystansu, także w miejscach pracy. Apelują, by regulacje znosić stopniowo i pamiętać o ciągłym testowaniu populacji.

Niektóre koncerty, konferencje i imprezy sportowe przełożone na jesień, to zdaniem niektórych zbyt optymistyczne scenariusze. Utrzymanie bezpiecznego dystansu jest w tym przypadku niemożliwe. The New York Times cytuje opinię eksperta Ezekiela Emanuela, kierującego grupą Center for American Progress, która przedstawiła plan zakończenia kryzysu koronawirusowego:

Większe spotkania - konferencje, koncerty, wydarzenia sportowe - kiedy ludzie mówią, że planują przełożyć tę konferencję lub imprezę na październik 2020 r., nie mam pojęcia na jakiej podstawie sądzą, że to możliwe. Myślę, że te rzeczy powrócą jako ostatnie. Realistycznie mówimy najwcześniej o jesieni 2021 r. - powiedział bioetyk Ezekiel Emanuel.

Źródło: The New York Times

