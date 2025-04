Z powodu epidemii koronawirusa nasze życie uległo zupełnej zmianie. Obecnie większość czasu spędzamy w domach. Wychodzimy tylko do pracy (gdy nie można wykonywać jej zdalnie), na zakupy, do apteki i na spacer, który pomaga zachować zdrowie psychiczne.

Niestety nikt nie wie, kiedy wrócimy do normalności. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a koronawirus każdego dnia udowadnia nam, że nie da łatwo za wygraną. Aby przetrwać ten trudny czas, wiele osób robi plany na przyszłość i zastanawia się, jak spędzi czas, gdy będzie można swobodnie wychodzić z domu. Najpopularniejszym tematem są oczywiście podróże i wyjazdy na wakacje. Tylko, czy jest sens je planować? Czy planować wyjazdy zagraniczne, czy lepiej zostać w Polsce? Ile będą kosztowały loty i jak zmienią się ceny hoteli?

Jak zaplanować wakacje 2020?

Niestety opinie ekspertów nie napawają optymizmem. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie udzielonemu dziennikowi „Bild am Sonntag” sugeruje, że z planowaniem wakacji lepiej poczekać.

Radzę, żeby wstrzymać się z takimi planami. Nikt obecnie nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja w lipcu i w sierpniu - cytuje wypowiedź Ursuli von der Leyen „Fakt.pl”

Obecnie Komisja Europejska sugeruje zamknięcie granic Unii Europejskiej do 15 maja. Aktualne obostrzenia polskiego rządu dotyczące tej kwestii obowiązują do 3 maja, ale są znikome szanse, że już od 4 maja będziemy mogli swobodnie podróżować.

Coraz częściej słychać głosy lekarzy, epidemiologów i specjalistów od zdrowia publicznego, że ograniczania w swobodnym przemieszczaniu się mogą trwać nawet kilkanaście miesięcy. Ta wizja wydaje się niestety coraz bardziej realna.

Trudności mogą utrzymywać się ponad 12 miesięcy - twierdzi Maciej Boni, epidemiolog z Penn State.

Czy po epidemii wakacje będą droższe?

Global Business Travel Association wyliczył, że branża turystyczna w czasie epidemii koronawirusa może tracić ok. 47 mld dolarów dochodów miesięcznie. Nie mamy jednak wątpliwości, że ten sektor gospodarki z czasem się odrodzi i wróci do czasów sprzed wybuchu pandemii. Jednak zanim do tego dojdzie linie lotnicze, biura podróży czy hotelarze będą musieli przekonać swoich potencjalnych klientów, że podróżowanie z nimi będzie się opłacało i co najważniejsze będzie bezpieczne.

Cytowany przez National Geographic prof. Anderson twierdzi, że podróżni będą oczekiwać wyższych standardów i określonych procedur sprzątania, co może działać na korzyść hoteli kosztem kwater prywatnych.

Według ekspertów na początku będziemy decydować się na krajowe wyjazdy. Później kilkudniowe wypady zagraniczne, a na dłuższe wakacje wybierzemy się, dopiero gdy oswoimy się z nowym porządkiem świata. Dostawcy usług przyciągną do siebie klienta jedynie przystępną ceną i wysoką jakością usług.

Szacuje się, że największy spadek cen obejmie bilety lotnicze, noclegi w hotelach i rejsy statkami wycieczkowymi.

Po zakończeniu kryzysu mamy szansę wrócić do podróżowania w znacznie bardziej odpowiedzialny i etyczny sposób – mówi cytowany przez National Geographic Peter Greenberg

