Podczas konferencji prasowej 13 maja minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski oraz premier Mateusz Morawiecki ogłosili, że w 3. etapie luzowania obostrzeń związanych z koronawirusem, otwarte zostaną szkoły. Podano dokładne terminy, poinformowano o zasadach bezpieczeństwa, jakie mają obowiązywać, a już dziś, czyli 14 maja, wiceminister edukacji narodowej poinformował, że placówki edukacyjne pozostaną zamknięte do 26 czerwca. Z czego wynika zmiana komunikatu?

Wiceminister edukacji narodowej poinformował w oświadczeniu, że zajęcia dydaktyczne w szkole nie będą się odbywać, mimo że placówki zostaną otwarte dla uczniów. Do końca roku szkolnego nie będzie w nich lekcji, a tylko konsultacje i zajęcia opiekuńcze.

W wydanym rozporządzeniu przedłużymy zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego

W wydanym rozporządzeniu przedłużymy zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego

Jak przekazał na konferencji premier Morawiecki i minister Piontkowski, od poniedziałku 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych. W tym dniu zostaną także otwarte placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną - świetlice środowiskowe, ośrodki sportowe, schroniska młodzieżowe.

25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

To rodzice zdecydują o tym, czy dziecko zostanie posłane na te zajęcia. Utrzymujemy możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego. Tak, by to była opcja. Jest dowolność

– powiedział premier Morawiecki