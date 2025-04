Politycy partii prawicowych w ciągu ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie narazili się na gniew Polaków, kierując obelżywe komentarze w kierunku osób ze społeczności LGBT+. Szczególnie głośnym echem odbiły się wypowiedzi ministra Czarnka i posła Żalka z PiS. Okazuje się, że obaj politycy zostali ukarani za swoje słowa.

Przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej Monika Falej poinformowała na swoim koncie na Twitterze, że komisja nałożyła karę nagany, czyli najwyższą możliwą, na ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka i posła Jacka Żalka.

Przypomnijmy, że minister Czarnek w programie „Studio Polska” na antenie TVP Info powiedział latem, że powinniśmy przestać „słuchać idiotyzmów o prawach człowieka”.

Jeszcze głośniej zrobiło się jednak po komentarzu posła PiS Jacka Żalka, który nazwał osoby nieheteronormatywne „ideologią, a nie ludźmi”.

A co to jest LGBT? To nie są ludzie. To jest ideologia

- mówił poseł