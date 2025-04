Nawet najprostsze łóżko może zyskać zupełnie inne oblicze. Najważniejszy jest bowiem wezgłówek. Najprostszy, z płyty wiórowej, gąbki tapicerskiej i wybranej tkaniny możesz wykonać samodzielnie. Ale modne są również te w bardziej minimalistycznym stylu - zrobione z europalet albo drewnianych desek. Zobacz najciekawsze inspiracje!

Spis treści:

Wystarczą duże poduszki, ozdobne taśmy (najlepiej z grubego, mocnego materiału np. tapicerskiego), igły, nici i metalowe haczyki (do zamontowania w ścianie).

Na dwóch rogach każdej poszewki przyszyj pętelkę, którą umocujesz poduszkę do ściany (zaczepisz o haczyk). Innym rozwiązaniem jest przyszycie rzepów do poduszek i do drewnianej listwy, którą przybijesz do ściany. Każde z tych rozwiązań ma na pewno jedną, ważną zaletę - poduszki można zdjąć i uprać.

fot. Zagłówek z poduszek/Adobe Stock, teeraphan

Meble z palet są niedrogie i proste w wykonaniu. Cena europalety waha się od 20 do 40 złotych. Do wykonania całego łóżka potrzebujesz około 8-10 palet, a do zagłówka wystarczą 2-4 sztuki.

Takie łóżko sprawdzi się w minimalistycznych wnętrzach. Europalety doskonale nadają się również do pomalowania na dowolny kolor. Co więcej, zawsze później możesz rozkręcić zagłówek, a z palet zrobić coś innego.

fot. Zagłówek z palet/Adobe Stock, Photographee.eu

Tapicerowane, szczególnie welurowe łóżka to jeden z najmodniejszych mebli ostatnich miesięcy. Ale tapicerowany wezgłówek pasować będzie również do łóżka w zwykłej, prostej drewnianej ramie albo łóżka kontynentalnego.

Do jego wykonania potrzebujesz płyty wiórowej, gąbki tapicerskiej, materiału, kleju w sprayu i zszywacza tapicerskiego. Możesz zrobić jeden gładki, duży zagłówek albo podzielić płytę na kilka mniejszych modułów i każdy z nich oddzielnie obić materiałem.

fot. Zagłówek tapicerowany/Adobe Stock, Photocreo Bednarek

Siedziska ogrodowe kupisz w każdym markecie budowlanym i w niektórych sklepach wnętrzarskich. Są dostępne w różnych wielkościach i kolorach.

Większość z nich jest bardzo wygodna a do tego pikowana, więc zawieszone na ścianie doskonale imitują zagłówek. Możesz wybrać jedno większe siedzisko albo dwa mniejsze.

fot. Zagłówek z siedzisk ogrodowych/Adobe Stock, Photographee.eu

Zagłówek wykonany z płyty kartonowo-gipsowej nie tylko urozmaica wnętrze, ale pełni również funkcje praktyczne - może być półką na książki albo miejscem na bibeloty lub lampy. To świetnie rozwiązanie do wąskich i długich sypialni.

Nasz trik! Aby nadać mu indywidualnego charakteru, ozdób go tapetą albo namaluj wzory od szablonów (kupisz je niemal we wszystkich sklepach plastycznych).

fot. Zagłówek z płyty karton-gips/Adobe Stock, Photographee.eu

Jest niezwykle prosty do wykonania. Wystarczy kilka drewnianych desek przybić do wąskich listewek gwoździami - pionowo (polecany do niskich wnętrz) lub poziomo (do małych i wąskich) i umocować na ścianie za łóżkiem.

Możesz wykorzystać naturalny kolor drewna (będzie neutralny), pobejcować na biało (jeśli chcesz uzyskać modny styl skandynawski) albo opalić deski (będą wyglądały na stare). Pamiętaj, aby wcześniej dokładnie je oheblować.

fot. Zagłówek z desek/Adobe Stock, Photographee.eu

