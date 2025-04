Meble z palet są łatwe i szybkie do zrobienia. Pasują do większości wnętrz, ale najlepiej odnajdują się w skandynawskim i loftowym klimacie. Pierwszy raz we wnętrzarskich trendach pojawiły się jakiś 10 lat temu i od tamtej pory robią wielką furorę!

Z palet można wykonać meble do salonu, kuchni, ogrodu czy na balkon. Sprawdzą się jako łóżko, stolik, półka a nawet większy regał na książki. Co jest w nich takiego wyjątkowego? Po pierwsze, wykorzystywanie materiałów z recyklingu połączone ze stosowaniem prostych materiałów: surowego drewna, płyt OSB, palet transportowych, pni drzew, gałęzi to jeden z najważniejszych trendów ostatniej dekady.

Po drugie, dają duże pole do popisu - istnieje duże prawdopodobieństwo, że mebel wykonany samodzielnie w domu będzie wyjątkowy. W końcu liczy się artystyczna odwaga, świeżość spojrzenia, nietypowe kombinacje.

Paleta to nic innego jak drewniana platforma do składowania i przenoszenia towarów. Najpopularniejszym typem palety jest europaleta o wymiarach 80x120x15 cm. Można kupić ją nową lub wykorzystać używaną.

Obecnie pod hasłem „mebli z palet" kryją się również szafki i półki wykonane ze zwykłych drewnianych skrzynek ustawionych jedna na drugiej.

Oczywiście, wszystko zależy od tego, jaki mebel chcesz wykonać, ale do większości z nich potrzebne ci będą (poza drewnianymi paletami):

wkręty i podkładki,

kątowniki i płaskowniki (do wykonania siedzisk i kanap),

papier ścierny lub szlifierka,

wkrętarka,

masa szpachlowa do wypełnienia ewentualnych ubytków,

impregnat do drewna (opcjonalnie, jeśli meble będą stały w ogrodzie lub na balkonie),

lakier do drewna (opcjonalnie, jeśli chcesz by zyskały mniej surowe wykończenie),

bejca (opcjonalnie, jeśli chcesz nadać meblom inny kolor),

kółka metalowe (opcjonalnie, jeśli chcesz aby mebel był mobilny).

Przykładowo, do wykonania łóżka potrzebujesz od 4 do 6 palet, wszystko zależy od tego, jakiej ma być wielkości. Zanim zaczniesz je ze sobą skręcać, wyszlifuj każdą paletę, usuń z niej wszelkie zabrudzenia i ewentualnie pomaluj.

Następnie masą szpachlową wypełnij wszelkie ubytki. Zaczekaj aż masa wyschnie, rozłóż przygotowane palety na podłodze i każdą po kolei skręć ze sobą. Przy tak dużych gabarytach mebla, dobrze jest poprosić kogoś o pomoc.

fot. Siedzisko z palet/Adobe Stock

Ceny palet kształtują się na poziomie od 20 do 40 złotych. Wszystko zależy od ich stanu oraz materiału, z jakiego zostały wykonane. Palety warto kupować w hurtowniach lub na aukcjach internetowych, będą najtańsze.

Do tego należy doliczyć impregnat do drewna, około 15 złotych za litr. Wkręty, podkładki i papier ścierny to koszt kilku złotych. Masa szpachlowa kosztuje około 10 złotych. Najdroższe są lakiery i bejce, ale te w wielu wypadkach można pominąć - trzeba za nie zapłacić nawet do 100 złotych.

Wykonanie łóżka kosztować będzie około 250-300 złotych, ale stolik można mieć już za 30 złotych.

Surowe, proste palety świetnie sprawdzają się w ogrodzie. Z łatwością wykonasz z nich stolik i pasujące do nich siedziska. Jeśli ogrodowe meble z palet nie będą stały pod żadnym zadaszeniem, warto je zaimpregnować specjalnym preparatem, który ochroni drewno przed deszczem, grzybami i atakami szkodników.

Z palet można też zbudować stoły do prac ogrodniczych (np. przesadzania, przygotowywania sadzonek). Wystarczy umocować je na nóżkach lub stelażu. Palety sprawdzą się też jako podwyższone grządki, siedziska, miejsce do składowania kompostu.

fot. Stolik z palet/Adobe Stock

Z dwóch palet da się zbudować najprostszy stolik, przy którym można wypić kawę. Wystarczy równolegle je ze sobą skręcić - wielkość blatu stolika będzie równa wielkości palety. Pamiętaj, by stolik był nieco wyższy niż siedziska i fotele (możesz więc wykorzystać nawet 3 palety) - będzie się z niego wygodniej korzystać

Palety doskonale sprawdzą się w roli wiszącej półki - kwietnika, na której można ustawić doniczki z kwiatami czy ziołami. Będą także świetnym parawanem, który odgrodzi nas od ciekawskich spojrzeń sąsiadów.

fot. Kwietnik z palet/Adobe Stock

Najpopularniejszym meblem z palet do sypialni jest oczywiście łóżko. Jego wykonanie jest bardzo łatwe - wystarczy połączyć ze sobą kilka palet, położyć materac i gotowe.

Jeśli marzy ci się mebel w loftowym klimacie, możesz wcześniej palety wyszlifować i pomalować bejcą w kolorze starego, zszarzałego drewna. Z palet można wykonać również sam zagłówek łóżka.

fot. Łóżko z palet/Adobe Stock

W salonie czy domowym biurze świetnie odnajdzie się prosta półka zrobiona z kilku drewnianych skrzynek. Warto wcześniej je wyszlifować i pomalować lakierem, najlepiej satynowym - nada drewnu piękne, matowe wykończenie.

Pamiętaj, by taki mebel we wnętrzu traktować ze szczególną uwagą, niech nie zostanie zasypany przypadkowymi przedmiotami. Zastanów się, co warto na nim wyeksponować, aby jeszcze bardziej podkreślić jego wyjątkowość.

fot. Szafki z palet/Adobe Stock

