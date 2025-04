Koronawirus jest na tyle niebezpieczny, że większość zakażonych przechodzi go całkowicie bezobjawowo - nie oznacza to oczywiście, że te osoby nie mogą zarazić innych. Ci zaś mogą nie mieć już tyle szczęścia, właśnie dlatego tak ważne jest, by dokładnie obserwował swoje ciało, dystansować się i unikać niepotrzebnego kontaktu z innymi ludźmi.

Według naukowców można wyróżnić kilka symptomów, które pojawiają się nawet wtedy, gdy zakażenie SARS-CoV-2 przechodzi się bezobjawowo. Bez względu na samopoczucie należy wtedy zostać w domu i odbyć kwarantannę.

Jak rozpoznać koronawirusa, gdy przechodzi się go bezobjawowo?

Nawet bezobjawowe zakażenie nie odbywa się bez szkody dla organizmu. Oczywiście najbardziej pewnym źródłem informacji na temat obecności wirusa jest przeprowadzenie testu - wynik pozytywny jest wystarczającym poświadczeniem, że powinniśmy udać się na kwarantannę.

Dostęp do testów nie jest jednak prosty, bo aby zgłosić się w tym celu do sanepidu lub szpitala, należy mieć co najmniej 4 swoiste objawy koronawirusa. Warto więc wiedzieć, co może świadczyć o przebywanej bezobjawowo chorobie i kiedy odizolować się od bliskich dla swojego i ich bezpieczeństwa.

Ciągłe zadyszki to objaw, który od razu powinien zwrócić twoją uwagę - szczególnie, jeśli do tej pory twoja kondycja nie pozostawiała wiele do życzenia. Zadyszki mogą świadczyć o zmniejszonej wydolności płuc. Często towarzyszą im także duszności i problemy z oddychaniem.

to objaw, który od razu powinien zwrócić twoją uwagę - szczególnie, jeśli do tej pory twoja kondycja nie pozostawiała wiele do życzenia. Zadyszki mogą świadczyć o zmniejszonej wydolności płuc. Często towarzyszą im także duszności i problemy z oddychaniem. Jeśli od dłuższego czasu odczuwasz przewlekłe zmęczenie , które trwa nawet przez kilka tygodni, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przechodzisz lub jesteś już po infekcji koronawirusem. Na wszelki wypadek ogranicz jednak maksymalnie wychodzenie z domu.

, które trwa nawet przez kilka tygodni, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przechodzisz lub jesteś już po infekcji koronawirusem. Na wszelki wypadek ogranicz jednak maksymalnie wychodzenie z domu. Zmniejszona odporność na wysiłek - jest ona bezpośrednio związana w poprzednimi symptomami, ale powinna mocno zaniepokoić każdego, kto odczuł znaczący spadek w swojej formie.

- jest ona bezpośrednio związana w poprzednimi symptomami, ale powinna mocno zaniepokoić każdego, kto odczuł znaczący spadek w swojej formie. Kołatanie i kłucia w sercu powinny niepokoić zawsze bez względu na pandemię koronawirusa, ale w tych czasach one również mogą świadczyć o zakażeniu - zwłaszcza, że zgodnie ze stanem obecnej wiedzy o patogenie, ma on bardzo niszczycielski wpływ na ten narząd.

powinny niepokoić zawsze bez względu na pandemię koronawirusa, ale w tych czasach one również mogą świadczyć o zakażeniu - zwłaszcza, że zgodnie ze stanem obecnej wiedzy o patogenie, ma on bardzo niszczycielski wpływ na ten narząd. Zmiany skórne - wysypki oraz tzw. covidowe palce mogą świadczyć o tym, że organizm właśnie walczy z koronawirusem.

Pamiętaj, że nawet jeśli myślisz, że koronawirusa masz już za sobą, reinfekcje zdarzają się niestety coraz częściej. Przejście choroby może budować chwilową odporność ze względu na wytwarzane przez organizm przeciwciała, jednak jeśli koronawirus będzie mutował tak jak np. wirus grypy, musimy liczyć się z tym, że nie wystarczą one, by ochronić organizm przed ponownym zakażeniem.

