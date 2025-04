Amerykańscy dermatolodzy ostrzegają przed nowym objawem koronawirusa. „Covidowe palce" początkowo wyglądają jak odmrożenia i mogą występować zarówno na palcach dłoni jak i stóp. W ciągu ostatnich kilku tygodni liczba osób z takimi dolegliwościami intensywnie wzrosła, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Hiszpanii, Włoszech i Belgii.

Większość przypadków dotyczyła dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Lekarze twierdzą, że takie zmiany na ciele mogą występować u osób, u których choroba przebiega bardzo łagodnie i bez innych objawów. Może też oznaczać odpowiedź immunologiczną na koronawirusa.

Na samym początku infekcji palce dłoni i/lub stóp wyglądają jak opuchnięte. Stają się czerwonawe, a z czasem nabierają fioletowego koloru. W miejscu pojawienia się obrzęków i zmian może występować także ból i pieczenie. Mogą pojawić się również wyczuwalne pod palcami drobne guzy.

Pacjenci, którzy zaobserwowali u siebie podobne objawy, powinni skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub dermatologiem, aby wykluczyć wszystkie inne możliwe przyczyny.

Amerykańscy lekarze uważają teraz, że „covidowe palce" powinny być uznane za podstawę do badań w kierunku zarażenia koronawirusem, podobnie jak trudności w oddychaniu, kłucie w klatce piersiowej czy utrata węchu.

Please be aware there are skin signs of covid. Purple red papules on the fingers and toes. Looks like chilblains/ pernio. May have no other covid symptoms. Seen in young people.

Images of pernio like changes of Covid-19 from Italy @TamarPedsRheum @NataliaVasCan @IreneBlancoMD pic.twitter.com/5jKp04Yykq

