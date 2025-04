Nie ma co ukrywać, że każda osoba korzystająca z przysługującego jej urlopu od pracy chce, by wypoczynek był spokojny i nic go nie zakłócało. Niestety, w polskim prawie pracy istnieje zapis, który pozwala twojemu pracodawcy na wezwanie cię do obowiązków służbowych nawet podczas planowanego urlopu. Na szczęście dotyczy to tylko naprawdę wyjątkowych sytuacji. Jakich? Sprawdź.

Kiedy szef może wezwać cię z urlopu do pracy?

Miłosława Strzelec-Gwóźdź, partner i radca prawny w „Gpkancelaria.pl” wyjaśniła w rozmowie z „Money.pl”, kiedy szef ma prawo zakończyć twoją przerwę od obowiązków służbowych.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, gdy obecność pracownika jest niezbędna w zakładzie pracy lub zaszły okoliczności nieprzewidziane w chwili udzielania urlopu pracownikowi – tłumaczy ekspertka.

Zgodnie z art. 167 Kodeksu Pracy, pracownik, który otrzyma polecenie stawienia się do pracy, powinien bez zbędnej zwłoki przerwać wypoczynek. Należy jednak podkreślić, że polecenie to musi być uzasadnione nagłym wydarzeniem, o którym szef nie mógł wiedzieć, wyrażając zgodę na urlop, czyli np. nagłą awarią, pożarem, powodzią, czy chorobą pracownika, który zastępuje przebywającego na urlopie.

Wykorzystując prawo do wezwania podwładnego do pracy podczas urlopu, pracodawca musi dokładnie uzasadnić, dlaczego domaga się powrotu do pracy tego konkretnego pracownika. Może to wynikać np. ze specyficznych umiejętności lub wiedzy, która jest konieczna do wykonania danego zadania. Oprócz tego, odwołując pracownika z urlopu, szef musi określić konkretny termin, w którym musi on wrócić do pracy. Zgodnie z KP, pracodawca musi przy tym poznać miejsce pobytu podwładnego i uwzględnić połączania komunikacyjne i dostępne środki transportu.

Co stanie się, jeśli pracownik odmówi przerwania urlopu?

Odmowa powrotu do pracy w czasie urlopu może być to uznana jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Grozi to nawet rozwiązaniem umowy i zwolnieniem z obowiązków zawodowych. Oczywiście sytuacje przywołania pracownika do pracy w trakcie urlopu są niezwykle rzadkie i z reguły nie ma powodów do obaw. Warto jednak pamiętać, że taka możliwość w ogóle istnieje.

