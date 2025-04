W sobotę, 7 listopada zostały wprowadzone kolejne obostrzenia w związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na koronawirusa (dzisiaj padł kolejny rekord - stwierdzono ponad 27 tysięcy zakażeń). Oprócz zamknięcia wielkopowierzchniowych marketów i sklepów w galeriach handlowych, zakazane są również wszelkie koncerty i masowe imprezy, a także zamknięte zostały teatry, kina, galerie i muzea.

Maryla Rodowicz, w wywiadzie dla Plejady, przyznała, że martwi się o los polskich artystów, którzy z powodu tych obostrzeń pozostali bez pracy.

Branża artystyczna, zaraz obok gastronomicznej, to jedna z tych, które podczas pandemii koronawirusa ucierpiały najbardziej. Kolejny raz wprowadzony zakaz koncertów i innych wydarzeń kulturalnych, a także zamknięcie teatrów i galerii spowodował, że artyści po raz kolejny pozostają bez pracy.

Maryla Rodowicz przyznała, ze martwi się o los polskich artystów, bo nie każdy artysta ma oszczędności, a nawet jeśli ma, to one przecież kiedyś się skończą.

Artystka dodała również, że ma nadzieję na jak najszybszy koniec pandemii.

Chciałabym wierzyć, że to się chyba wszystko skończy lada moment, a wirus sobie pójdzie. Może od nowego roku? Najważniejsze, by to tego czasu dociągnąć. A co potem? Musi być lepiej, bo gorzej być nie może!

- dodała.