Artur Barciś, aktor znany m.in. z ról w serialu „Miodowe Lata" i „Ranczo" wyznał, że jest zarażony koronawirusem. I zrobił to w zupełnie niecodzienny sposób. Na swoim kanale na YouTube opublikował krótki filmik, na którym recytuje wiersz własnego autorstwa zatytułowany „Obcy".

W krótkim, trwającym niecałe 4 minuty filmiku aktor opowiada o tym, jak wygląda przebieg choroby i jakie objawy jej towarzyszą.