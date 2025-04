Magdzie Gessler, której święta Wielkanocne są bliskie nie tylko ze względu na możliwość spotkania z rodziną, ale także ze względu na ich otoczkę kulinarną, ciężko jest pogodzić się z tym, jak ten radosny zwykle czas będzie wyglądał w tym roku. Zapytana o to, jak myśli, że Wielkanoc będzie w tym roku, udzieliła bardzo szczerej odpowiedzi.

Jak będzie wyglądała Wielkanoc w dobie epidemii?

Restauratorka nie ma wątpliwości, że te święta na pewno będą wyjątkowe, co wcale nie znaczy, że będzie to czas radowania się. Wręcz przeciwnie, to będzie chwila na zadumę i przemyślenie tego, co mamy - w izolacji, bez niepotrzebnego mieszania się z rodziną i bliskimi.

Chociaż to przykre, w tym roku nie możemy sobie pozwolić na duże i rodzinne święta ze względu na bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Magda Gessler podkreśla, że to nie czas na rodzinne uroczystości, które moglibyśmy przypłacić ogromnym kryzysem, jak to się stało we Włoszech czy Hiszpanii.

Będzie jeszcze czas, by spotkać się licznie i w radosnej atmosferze. Teraz jednak warto wytrzymać tych kilka tygodni izolacji - w końcu od tego zależy nasze zdrowie.

Restauratorka zachęca, by pomimo braku gromady gości nie rezygnować z drobnych przyjemności takich jak pyszna babka piaskowa czy tradycyjny sernik wiedeński. Jeśli nie ma się czasu lub ochoty, by przygotować je samemu w domu, można bezpiecznie odebrać je na miejscu lub zamówić z cukierni czy restauracji.

Jak zorganizować święta wielkanocne w nowej rzeczywistości?

