Nie tak dawno o wydłużeniu działania sklepów do 24 godzin na dobę poinformowała Biedronka, a już teraz kolejna sieć dyskontów podjęła podobną decyzję. Już od wczoraj, 2 kwietnia w sklepach Lidl możemy zrobić zakupy w innych godzinach niż zwykle.

Lidl będzie otwarty 24 godziny na dobę

Większość placówek dyskontu wydłuży swoje godziny otwarcia. Sklepy będą czynne od 6 do 24, czyli przez 18 godzin w ciągu dnia. Wybrane sklepy otwarte będą całodobowo. Na stronie internetowej Lidla znajdziesz dokładne informacje na temat godzin otwarcia sklepów w twojej okolicy.

Jaka jest przyczyna takiej decyzji? Przede wszystkim, jak można się domyślić - koronawirus. Zbliżają się święta i choć jeszcze nie wiadomo, czy dane będzie je nam spędzić jak co roku, ludzie już zaczynają robić pierwsze zakupy.

To jak co roku oznacza to ogromne tłumy w sklepach. Tej wiosny jednak rzeczywistość wygląda inaczej. Dopuszczalna ilość osób w sklepach została drastycznie ograniczona do 3 osób na jedną kasę. Oznacza to, że bez wątpienia przed sklepem będą się zbierać tłumy ludzi czekających na swoją kolej.

Decyzja sklepu wywołała skrajne opinie. Jedni oburzają się, że otwarcie sklepu przez 24 godziny na dobę zwiększa ryzyko zakażenia, a kasjerów zmusza się do pracy. Prawda jest jednak taka, że rozciągnięcie czasu otwarcia może równomiernie rozprowadzić ruch. To oznacza, że nie będzie trzeba koczować na parkingu wraz z setką innych osób - co jest znacznie większym zagrożeniem niż przyjście do sklepu o 23 czy nawet 24.

