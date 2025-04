W ostatnich dniach sytuacja epidemiologiczna w Polsce pogarsza się niemal z minuty na minutę. Liczba nowych zakażeń rośnie i osiąga rekordowe wartości, a medycy obawiają się dalszego rozwoju zdarzeń. I chociaż w laboratoriach przeprowadza się coraz więcej testów na Covid-19, wciąż jest to znacznie mniej, niż mogliby wykonywać medycy.

Reklama

Ile testów na Covid robi się w Polsce?

Głos w tej sprawie zabrała dr Matylda Kłudkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, która w programie „Newsroom” wyjawiła, że w laboratoriach brakuje odczynników koniecznych do wykonywania testów diagnozujących koronawirusa.

Diagności laboratoryjni stają na rzęsach, żeby pozyskać sprzęt i odczynniki. A teraz wiele laboratoriów covidowych w kraju boryka się z brakiem odczynników. Niektóre laboratoria nie pracują od tygodnia, nie wykonują żadnych badań - mówiła lekarka

Skala problemu jest ogromna. Niestety, placówki medyczne są zależne od władz, które zapewniają im konieczne do pracy wyposażenie. I chociaż personel ma możliwość zrobić wiele testów dziennie, jeśli nie otrzyma odpowiedniej ilości odczynników, ma związane ręce.

Jeśli jedno laboratorium byłoby w stanie dokonać dziennie 50 badań, a odczynników dostaje dziennie tyle, aby wykonać 3, to chyba mamy problem - mówiła dr Kłudkowska

Odczynniki wykorzystywane w testach na Covid-19 kupowane są za granicą i później sprowadza się je do kraju, gdzie dzieli się je i wysyła do placówek medycznych. Jeśli wyposażenia trafi do placówki za mało, medycy nie mogą w pełni wykorzystywać potencjału laboratorium. To jest właśnie powodem wykonywania mniejszej ilości testów.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Dramatyczny apel lekarki SOR: "Jesteśmy na krańcu naszej wytrzymałości"

Nawet 200 tysięcy nowych zakażeń dziennie? Matematycy podają prognozy dla Polski

Policja wystawia mandaty za brak maseczki. "Skończyła się taryfa ulgowa"

Dr Grzesiowski ostro o strategii rządu: to szkoły są przyczyną dużego wzrostu zakażeń