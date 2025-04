ŻAKARDOWE. Zrobione są z nici poliestrowych lub poliestrowych z dodatkiem bawełny. Bardzo praktyczne bo, nie wymagają prasowania, pod warunkiem, że zawiesisz je na karniszach, gdy są jeszcze wilgotne. Będą się ładnie układały, gdy do ostatniego płukania dodasz soli (woda powinna być dość mocno słona).



Z ORGANTYNY. To rodzaj luźno tkanej bawełny lub poliestru. Firany z tej tkaniny są całkowicie przezroczyste, błyszczące, niezwykle efektowne. Niezwykły efekt daje łączenie różnych kolorów na jednym karniszu



Z WOALU. To materiał wykonany z mocno skręconych włókien, najczęściej bawełnianych i poliestrowych. Szyje się z niego zarówno firany jak i zasłony. Przepuszcza światło, lecz jest nieprzejrzysty. Woal najlepiej prać ręcznie choć można to robić także w pralce automatycznej (program do tkanin delikatnych, bez wirowania).



MARKIZETA. To drobna siateczka z poliestru. Przejrzysta, najczęściej biała, choć może być barwiona lub zadrukowana. Szyje się z niej zarówno zasłony jak i firanki. Siatka może mieć różne oczka, im gęstsza, tym jej jakość i trwałość jest lepsza. Można prać ją w pralce w temp. do 30 stopni, nie wolno suszyć w suszarce bębnowej – najlepiej zawiesić wilgotną tkaninę na karniszu i lekko naciągnąć.



TKANINY LNOPODOBNE. Zrobione są z włókien poliestrowych, które imitują naturalny len. Mają tę zaletę, że nie gniotą się i są łatwe do prania oraz prasowania.

TAFTA. To tkanina zasłonowa z włókien jedwabnych(naturalnych lub sztucznych). Pięknie połyskuje.

Małgorzata Świgoń

autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego"