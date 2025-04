Pewnie nie jest dla was zaskoczeniem, że pastele po raz kolejny królują w sezonie wiosna-lato 2016. Tym razem dominować będzie błękit i pastelowy róż. Na pierwszy ogień bierzemy ten drugi! Aby ułatwić wam odnalezienie najładniejszych ubrań i dodatków z aktualnych kolekcji, stworzyłyśmy subiektywne zestawienie rzeczy w odcieniu delikatnego różu.

Ten delikatny rozbielany kolor jest bardzo subtelny, dlatego pasuje praktycznie każdemu i są odpowiednie na wiele okazji - randkę z ukochanym, wesele przyjaciółki czy obiad z rodzicami. Czy to wystarczy, aby przekonać was do noszenia ubrań w odcieniu pastelowego różu? Jeżeli nadal uważacie, że to nie jest kolor dla was, to może zdecydujecie się na dodatki w tym modnym kolorze. Torebka lub buty są niewielkim elementem stylizacji, a są sygnałem, że doskonale orientujecie się w najnowszych trendach.

W popularnych sieciówkach znajdziecie praktycznie każdy element garderoby w kolorze pudrowego różu - seksowne sukienki, modne spódnice, fantazyjne płaszcze, praktyczne koszule, ekstrawaganckie ramoneski czy luźne swetry. Pastele bardzo dobrze wyglądają w wersji total look. Całkiem nieźle komponują się również z bielą, czernią i szarościami.

1 z 25 Pudrowo różowa ramoneska Topshop, cena, ok. 395 zł

2 z 25 Pudrowo różowy sweter H&M, cena, ok. 59,90 zł

3 z 25 Pudrowo różowy trencz Topshop, cena, ok. 425 zł

4 z 25 Pudrowo różowa spódnica Topshop, cena, ok. 225 zł

5 z 25 Pudrowo różowa spódnica New Look, cena, ok. 75 zł

6 z 25 Pudrowo różowa sukeinka HM, cena, ok. 199 zł

7 z 25 Pudrowo różowa kamizelka New Look, cena, ok. 150 zł

8 z 25 Pudrowo różowa sukienka New Look, cena, ok. 115 zł

9 z 25 Pudrowo różowa bluzka H&M, cena, ok. 129,90 zł

10 z 25 Pudrowo różowy płaszcz Zara, cena, ok. 399 zł

11 z 25 Pudrowo różowa torebka Zara, cena, ok. 139 zł

12 z 25 Pudrowo różowa koszula Mango, cena, ok. 139,90 zł

13 z 25 Pudrowo różowa bluza Zara, cena, ok. 119 zł

14 z 25 Pudrowo różowy sweter H&M, cena, ok. 99,90 zł

15 z 25 Pudrowo różowy sweter Mango, cena, ok. 119 zł

16 z 25 Pudrowo różowy bomber New Look, cena, ok. 140 zł

17 z 25 Pudrowo różowa kopertówka Topshop, cena, ok. 175 zł

18 z 25 Pudrowo różowa bluzka H&M, cena, ok. 99,90 zł

19 z 25 Pudrowo różowa sukienka Mango, cena, ok. 139,90 zł

20 z 25 Pudrowo różowy płaszcz Zara, cena, ok. 359 zł

21 z 25 Pudrowo różowa koszula Mango, cena, ok. 159,90 zł

22 z 25 Pudrowo różowa spódnica New Look, cena, ok. 135 zł

23 z 25 Pudrowo różowa spódnica Mohito, cena, ok. 179,99 zł

24 z 25 Pudrowo różowa koszula H&M, cena, ok. 230 zł