Zazwyczaj korzystamy z niej kilka razy w tygodniu (niektórzy nawet codziennie), ale często nie wiemy nawet, jak duże ma możliwości. Wrzucamy do bębna brudne ubrania i bieliznę, pościel i ręczniki, ale to wcale nie wszystko, co można wyczyścić bez dużego wysiłku. Spodziewałaś się tego? Zobacz, co można uprać w pralce!

Torba na zakupy



Mówisz stanowcze "nie" foliowym reklamówkom i zakupy nosisz w materiałowej torbie? To zachowanie godne pochwały, ale nie zapominaj o odpowiedniej higienie. Raz na jakiś czas torbę warto wrzucić do pralki!

Mata do ćwiczeń



Wsiąkają w nią hektolitry potu - pamiętaj więc o tym, żeby regularnie ją prać!

Zasłona prysznicowa



Jej czyszczenie jest zazwyczaj żmudne i męczące. Wrzuć ją do bębna, ale pamiętaj aby nastawić program z zimną wodą.

Wycieraczki samochodowe



Oczywiście nie mamy na myśli tych, które odgarniają z szyb krople deszczu. Podłogowe chodniki są nieustannie narażone na zabrudzenia. Wrzuć je do pralki! Uważaj jednak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej wagi wsadu - bęben może ulec uszkodzeniu.

Maskotki



Wypchane przytulanki, którymi bawi się twoje dziecko, często są w opłakanym stanie - i nie mamy tutaj wcale na myśli ponadrywanych uszu i kończyn. Wypierz je, nastawiając na delikatny program.

Chodniki łazienkowe



Wiele z nas ma niewielkie dywaniki obok wanny czy toalety. Najprostszym i najszybszym sposobem na ich wyczyszczenie jest wrzucenie do pralki!

